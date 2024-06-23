Дівчина з Одещини досліджує мурали — гігантські малюнки на стінах будівель (фото)

Дівчина з Одещини досліджує мурали — гігантські малюнки на стінах будівель (фото)

Олександра Любецька у 2024 році закінчила 10 клас. Але, окрім школи, дівчина ще захопилася дослідженням муралів. Настільки серйозно, що представила науково-дослідницьку роботу «Мурал-арт як напрям сучасного вуличного мистецтва». В ній проаналізовано біля півсотні витворів вуличного мистецтва і зроблені виводи, які дивують. Подробиці в статті «Одеського Життя».

Війна впливає на теми, які цікаві для молоді

Дослідження Олександри визнали і високо оцінили — її наукова праця посіла перше місце в обласному етапі захисту Малої академії наук України і третє місце по Україні. Навчається вона в балтському ліцеї №2. Допомогла дівчині наукова керівниця Олена Шолудько.

Олександра Любецька та Олена Шолудько

Олександра Любецька та Олена Шолудько

Ученицю зацікавила патріотична тема, яка стала провідною в сюжетах муралів під час повномасштабної війни.

— Вважаю, що мурал-арт як вид сучасного мистецтва не випадково отримав стрімкий розвиток саме під час воєнних дій. Адже навіть в деокупованих містах, де від будівель залишались лише деформовані стіни, мурали ніби закривали собою ті рани війни, лікуючи їх яскравими барвами і надаючи своїм споглядачам надію, а також вселяючи віру у власні сили і в перемогу, — каже дослідниця.

У процесі роботи проаналізовано понад 50 муралів.

мурал сила роду в балті

Мурал Сила роду. Балта

— Один з перших муралів, що вразив мене особисто, — це мурал «Сила роду» в моєму рідному місті Балта. Саме він надихнув на написання цієї роботи. Створили неперевершений подарунок місту професійні художники: з Ізмаїла — Сергій Сухінін та Сергій Ушаков, з Білгорода-Дністровського — Сергій Гарькавий, з Херсону — Євгенія Решетнікова та з Одеси — Леся Медвідь, за участю ініціатора, автора ідеї художника-земляка Сергія Шендеровського та його доньки Анастасії Маліношевської, — розповідає Олександра.

Дівчина також звертає увагу на мурали, які продовжують з’являтися в Одесі та області.

— Мистецтво у виді мурал-арту, теми якого сповнені патріотизму, де Україна часто постає у вигляді войовничої жінки, дуже чітко відображає суть нашої країни: тендітність і величезну силу одночасно. Розташовуючись на вулицях міст, це стало мистецтвом для всіх, адже не потрібно ходити в музей, щоб його споглядати, воно є тут і зараз, — каже юна науковиця.

україна переможе полтава

Мурал Україна переможе. Полтава

воїни та україна хмельницький

Мурал Воїни та україна. Хмельницький

У майбутньому Олександра Любецька бачить себе мистецтвознавцем і вважає, що роботи вуличних митців потребують систематизації і вивчення. Вона переконана, що цей напрям допоможе краще зрозуміти наш непростий час, адже мурали є його частиною і відображенням.

Що таке мурал

Мурал — це великий малюнок або зображення, яке нанесено прямо на стіну або стелю, особливо у великому громадському просторі. Це може бути будь-який вид художнього твору, від абстрактного мистецтва до фотореалістичних зображень, і часто використовується для прикраси міських середовищ, розповідання історій або висловлення соціальних та політичних повідомлень. Мурали можуть бути створені різними методами, включаючи живопис, графіті та мозаїку.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
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