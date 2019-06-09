Первый мурал появился в Балте

Его создали художники, собравшиеся на VII балтский пленэр из Балты, Одессы, Измаила, Белгород-Днестровского и Херсона.
Участники пленэра в мурале воплотили свое видение города, семьи, истории, традиций, флоры и фауны балтских окрестностей.
Идея создания арт-объекта принадлежит балтскому творцу Сергею Шендеровскому. По его мнению, в полотне воплотилась идея “родового дерева, силы рода, преемственности поколений”.
Организаторы пленэра планируют во время следующих встреч создавать в Балте новые арт-объкеты.
Фото: с Фейсбук-страницы Балтского Пленэра
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