Первый мурал появился в Балте

Черно-белую «скульптурную» композицию установили на Черняховского «Задушевная беседа», «Он и она», «Вот и встретились» — так называют некоторые жители улицы Черняховского новую композицию, которая установлена на их более чем оживленной улице, ближе к 5-й станции Большого Фонтана. ПОДРОБНЕЕ