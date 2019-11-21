Виват, Идалия! Заслуженной артистке Украины Идалии Ивановой — 90!

В среду, 20 ноября, на сцене Одесского академического театра музкомедии имени Михаила Водяного зрители встретились с героями эпохальной для театра возрожденной оперетты «Белая акация». На сцене опять наступила весна, и снова прозвучала ставшая гимном Одессы песня Тони Чумаковой.

Такое редкое имя

«Когда я пою о широком просторе…». Впервые роль Тони исполнила заслуженная артистка Украины Идалия Иванова. Позже она же исполнила эту роль в одноименном фильме.

Это уже история, которая, к счастью, остается современностью. Идалия Валерьевна — с нами, и после спектакля «Белая акация» на сцене театре прошло чествование артистки. В этот день ей исполнилось 90 лет.

Какое удивительное имя — Идалия! Это одно из имен Афродиты в греческой мифологии. Происходит от г. Идалия на Кипре, где стоял храм богини. В книге «Сегодня и навсегда», посвященной нашему театру Музкомедии, журналист и историк эстрады Александр Галяс пишет: «Редкое ее имя — Идалия — с первого раза запомнить было непросто. Хотя оно очень точно отвечало характеру его носительницы. «Ид» — на арабском — праздник. «Алия» переводят как «красивая, прекрасная, возвышенная». А вместе выходит: Идалия — красивый праздник».

А родилась девочка, чей чарующий голос прославил и наш город, и нашу Музкомедию, очень далеко от южного города — в г. Кунгур Пермского края. Родители служили в театре, и сама судьба ребенка, кажется, была определена: жизнь будет посвящена творчеству, сцене.

Жизнь — праздник? Бывает ли такое? Тем более, когда с детства — на сцене, благодаря маме с папой… А вот во время войны в госпиталях, где выступала для раненых 12-летняя девочка, сцен не было. Раненые собирались в столовой, Ляля (так ее называли) пела, у бойцов и медперсонала текли слезы. Успех ведь тоже бывает разным, даже в условиях, которые никак не назовешь праздником.

Сегодня, когда видишь Идалию Иванову на фестивале «Белая акация», который с успехом проводит театр, умеющий трепетно хранить память о прошлом, снова и снова просматривая старые пленки с ее чарующим голосом, трудно поверить, что наша звездная Идалия училась актерскому мастерству и вокальному искусству на сцене, а не в вузе.

Роли, роли…

«Голос, слух и память в ней были заложены генетически, плюс ко всему у юной Идалии были идеальные внешние данные для амплуа «лирическая героиня» — правильные черты лица, большие выразительные глаза, стройная фигура», — пишет Александр Галяс.

Судьба словно так и вела Идалию в Одессу, к главной роли ее жизни, к другим ролям, которые она исполняла на сцене Одесской оперетты. Кто проложил ей путь в Одессу? Михаил Водяной! Вместе со своей женой Маргаритой Деминой он увидел Идалию Иванову в Сочи, где гастролировал театр города Невьянска Свердловской области, в котором она работала. Водяной «забрал» ее в Львовскую оперетту, где тогда служил. А дальше — уже известная история: Львовская оперетта всем составом была переведена в Одессу.

Здесь и театр, и молодую актрису ждал звездный успех: вскоре начались репетиции легендарной «Белой акации».

У нее была поразительная память: роли заучивались словно сами собой, казалось, что и любой выход на сцену ей дается тоже поразительно легко.

О, эти роли! «Маркиза» в «Парижской жизни», Чана в «Поцелуе Чаниты», Каролина в «Принцессе цирка», Сильва в одноименном спектакле, Вера Холодная в спектакле «На рассвете»… В «Цыганском бароне» Идалия Иванова сыграла несколько ролей, в «Марице» — тоже. Да разве возможно только перечислить спектакли, в которых блистала актриса, не говоря уже о блестяще созданных ею образах!

Блеск и целое море цветов

И, кстати, о блеске. Вот вам только один пример. Главная роль в спектакле «Лисистрата». Румынский режиссер-постановщик Никушор Константинеску оценил игру Идалии Ивановой так: «Я ставил в разных театрах, но, клянусь, ты лучше всех».

Она была Совой в «Винни-Пухе», Мамой Уткой в «Гадком утенке», мудрой Черепахой Тортиллой. И юный зритель, как и зритель взрослый, с восторгом и аплодисментами принимал такую Нашу артистку, которая выходила на сцену и в почтенном возрасте, когда ей было уже за 80!

Она остается для нас вечным голосом самого города. Потому что каждый раз, когда звучат одесские куранты, в сердце одесситов звучит впервые исполненное ею «Когда я пою о заветных желаньях, что с детства лелеем мы, в сердце тая, о долгих разлуках, о кратких свиданьях, пою о тебе я, Одесса моя!». Тогда, после премьеры одесситы, встречая Идалию Иванову на улице, здоровались с ней: «Здравствуйте, Тонечка!»

В книге «Сегодня и навсегда» запечатлена такая история: «Одесский стиляга Эдик Тарзан не обладал ни фамильным состоянием, ни прибыльным бизнесом, но зато был юношей со вкусом. Будучи без ума от таланта и красоты Идалии, он решил ради нее «жизнь свою превратить в цветы». Когда в один прекрасный вечер примадонна вернулась из театра домой, ее ожидала полная ванна роз. Оказалось, влюбленный уговорил соседей по коммунальной квартире допустить его с сюрпризом на общую жилплощадь и некоторое время обойтись без мытья и стирки…». И еще: ее даже называли «молодой Любовью Орловой».

Наше достояние

Сегодня об Идалии Валерьевне говорят: «Достояние Одессы».

Фестиваль «Белая акация» подарил нам уникальную возможность увидеть, как оставляют на память отпечатки своих ладони корифеи сцены. Одной из первых подарила на память отпечаток ладони Идалия Иванова. Вместе с Евгенией Дембской высадила наша вечная Тоня Чумакова дерево белой акации на площади перед театром.

Спектакль-эпоха — снова в репертуаре, и 20 декабря это был для одесситов двойной праздник. Можно было снова погрузиться в жизнь одесских дворов, услышать песни, которые звучат в нашей памяти с детства (можно сказать — культовые).

И нам была предоставлена счастливая возможность увидеть на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии — заслуженную артистку Украины Идалию Иванову. Театр будет чествовал звездную артистку — свою Тоню Чумакову, свою Веру Холодную, свою Сильву… И это счастье, что нет возможности перечислить все ее роли, их было много, и они теперь — тоже наше достояние.

Виват, Идалия, наш красивый и возвышенный праздник!

Фото автора и пресс-службы Музкомедии

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