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Новости Одессы и Одесской области

Виват, Идалия! Заслуженной артистке Украины Идалии Ивановой — 90!

Виват, Идалия! Заслуженной артистке Украины Идалии Ивановой — 90!

В среду, 20 ноября, на сцене Одесского академического театра музкомедии имени Михаила Водяного зрители встретились с героями эпохальной для театра возрожденной оперетты «Белая акация». На сцене опять наступила весна, и снова прозвучала ставшая гимном Одессы песня Тони Чумаковой.

Такое редкое имя

«Когда я пою о широком просторе…». Впервые роль Тони исполнила заслуженная артистка Украины Идалия Иванова. Позже она же исполнила эту роль в одноименном фильме.

Это уже история, которая, к счастью, остается современностью. Идалия Валерьевна — с нами, и после спектакля «Белая акация» на сцене театре прошло чествование артистки. В этот день ей исполнилось 90 лет.

Какое удивительное имя — Идалия! Это одно из имен Афродиты в греческой мифологии. Происходит от г. Идалия на Кипре, где стоял храм богини. В книге «Сегодня и навсегда», посвященной нашему театру Музкомедии, журналист и историк эстрады Александр Галяс пишет:  «Редкое ее имя — Идалия — с первого раза запомнить было непросто. Хотя оно очень точно отвечало характеру его носительницы. «Ид» — на арабском — праздник. «Алия» переводят как «красивая, прекрасная, возвышенная». А вместе выходит: Идалия — красивый праздник».

А родилась девочка, чей чарующий голос прославил и наш город, и нашу Музкомедию, очень далеко от южного города — в г. Кунгур Пермского края. Родители служили в театре, и сама судьба ребенка, кажется, была определена: жизнь будет посвящена творчеству, сцене.

Жизнь — праздник? Бывает ли такое? Тем более, когда с детства — на сцене, благодаря маме с папой… А вот во время войны в госпиталях, где выступала для раненых 12-летняя девочка, сцен не было. Раненые собирались в столовой, Ляля (так ее называли) пела, у бойцов и медперсонала текли слезы. Успех ведь тоже бывает разным, даже в условиях, которые никак не назовешь праздником.

Сегодня, когда видишь Идалию Иванову на фестивале «Белая акация», который с успехом проводит театр, умеющий трепетно хранить память о прошлом, снова и снова просматривая старые пленки с ее чарующим голосом, трудно поверить, что наша звездная Идалия училась актерскому мастерству и вокальному искусству на сцене, а не в вузе.

Идалия Иванова с Михаилом Водяным и Юрием Дыновым в спектакле “Сильва”

Роли, роли…

«Голос, слух и память в ней были заложены генетически, плюс ко всему у юной Идалии были идеальные внешние данные  для амплуа «лирическая героиня» — правильные черты лица, большие выразительные глаза, стройная фигура», — пишет Александр Галяс.

Судьба словно так и вела Идалию в Одессу, к главной роли ее жизни, к другим ролям, которые она исполняла на сцене Одесской оперетты. Кто проложил ей путь в Одессу? Михаил Водяной! Вместе со своей женой Маргаритой Деминой он увидел Идалию Иванову в Сочи, где гастролировал театр города Невьянска Свердловской области, в котором она работала. Водяной «забрал» ее в Львовскую оперетту, где тогда служил. А дальше — уже известная история: Львовская оперетта всем составом была переведена в Одессу.

Здесь и театр, и молодую актрису ждал звездный успех: вскоре начались репетиции легендарной «Белой акации».

У нее была поразительная память: роли заучивались словно сами собой, казалось, что и любой выход на сцену ей дается тоже поразительно легко.

О, эти роли! «Маркиза» в «Парижской жизни», Чана в «Поцелуе Чаниты», Каролина в «Принцессе цирка», Сильва в одноименном спектакле, Вера Холодная в спектакле «На рассвете»… В «Цыганском бароне» Идалия Иванова сыграла несколько ролей, в «Марице» — тоже. Да разве возможно только перечислить спектакли,  в которых блистала актриса, не говоря уже о блестяще созданных ею образах!

Блеск и целое море цветов

И, кстати, о блеске. Вот вам только один пример. Главная роль в спектакле «Лисистрата». Румынский режиссер-постановщик Никушор Константинеску оценил игру Идалии Ивановой так: «Я ставил в разных театрах, но, клянусь, ты лучше всех».

Она была Совой в «Винни-Пухе», Мамой Уткой в «Гадком утенке», мудрой Черепахой Тортиллой. И юный зритель, как и зритель взрослый, с восторгом и аплодисментами принимал такую Нашу артистку, которая выходила на сцену и в почтенном возрасте, когда ей было уже за 80!

Идалия Иванова в спектакле “Моя прекрасная леди”

Она остается для нас вечным голосом самого города. Потому что каждый раз, когда звучат одесские куранты, в сердце одесситов звучит впервые исполненное ею «Когда я пою о заветных желаньях, что с детства лелеем мы, в сердце тая, о долгих разлуках, о кратких свиданьях, пою о тебе я, Одесса моя!». Тогда, после премьеры одесситы, встречая Идалию Иванову на улице, здоровались с ней: «Здравствуйте, Тонечка!»

В книге «Сегодня и навсегда» запечатлена такая история: «Одесский стиляга Эдик Тарзан не обладал ни фамильным состоянием, ни прибыльным бизнесом, но зато был юношей со вкусом. Будучи без ума от таланта и красоты Идалии, он решил ради нее «жизнь свою превратить в цветы». Когда в один прекрасный вечер примадонна вернулась из театра домой, ее ожидала полная ванна роз. Оказалось, влюбленный уговорил соседей по коммунальной квартире допустить его с сюрпризом на общую жилплощадь и некоторое время обойтись без мытья и стирки…». И еще: ее даже называли «молодой Любовью Орловой».

Наше достояние

Сегодня об Идалии Валерьевне говорят: «Достояние Одессы».

Идалия Иванова. Наши дни

Фестиваль «Белая акация» подарил нам уникальную возможность увидеть, как оставляют на память отпечатки своих ладони корифеи сцены. Одной из первых подарила на память отпечаток ладони Идалия Иванова. Вместе с Евгенией Дембской высадила наша вечная Тоня Чумакова дерево белой акации на площади перед театром.

Идалия Иванова высаживает акацию во время первого фестиваля “Акация Фест”

Спектакль-эпоха — снова в репертуаре, и 20 декабря это был для одесситов двойной праздник. Можно было снова погрузиться в жизнь одесских дворов, услышать песни, которые звучат в нашей памяти с детства (можно сказать — культовые).

И нам была предоставлена счастливая возможность увидеть на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии — заслуженную артистку Украины Идалию Иванову. Театр будет чествовал звездную артистку — свою Тоню Чумакову, свою Веру Холодную, свою Сильву… И это счастье, что нет возможности перечислить все ее роли, их было много, и они теперь — тоже наше достояние.

Виват, Идалия, наш красивый и возвышенный праздник!

Фото автора и пресс-службы Музкомедии

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
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