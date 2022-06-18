«Мне бы бейсболку с марочкой!»: украинское чудо филателии обрело вторую жизнь

Надо ж было так точно послать в пешее эротическое путешествие тот самый рашистский корабль! Очереди за марками с изображением, куда именно его посылают, а после – как же он точно дошел, выстраивались длинными-длинными рядами, набирая и набирая необыкновенную популярность. Как, впрочем, и очередь за маркой с очаровательной Ассолью, которая уже не та…

Почем новейшие марко-военные маечки-футболочки?

Марки распроданы, стали редкостью, теперь их продают-перепродают, и все равно далеко не всем желающим они достаются. Но и это еще не все! Марки получили вторую жизнь. Да что там вторую! Третью и четвертую! Они теперь стали изображаться на футболках, майках, сувенирной продукции, чашках, сумках и даже чехлах для мобильников. Что в этом смысле есть в наличии в Одессе?

В наличии есть все из вышеперечисленного. Может, даже и больше. Другое дело – все это отыскать и узнать цену.

Самая простая задача, как показал наш долгий-долгий вояж по самым разным торговым точкам, это приобрести футболку, украшенную рисунком одной из марок. Марка номер один (где корабль посылается по конкретному адресу), плюс марка номер два (где он уже «всьо») блистает на футболках-майках в самых разных местах.

Футболки-майки есть всех размеров, цветов, в том числе и детские. Вывешены на видных местах, раскупаются активно. Стоимость на Привозе – от 140 до 200 гривен. На Новом рынке – от 170 до 300 гривен. Все зависит от качества ткани и качества нанесения того же рисунка.

Пока изучала ситуацию, успела узнать от активных одесситов, что:

«на седьмом километре» больше выбор и майки-футболки там дешевле»;

«закажите через Интернет, будет гораздо дешевле».

Раскупают сразу же!

– Мне бы еще бейсболку с марочкой! – услышала я пожелание от молодого человека на том же Привозе.

– Кепки-бейсболки поступают нам в небольших количествах, их раскупают сразу же. Сейчас вот нет, – последовал ответ.

В самом деле, примерно то же самое я услышала и на Новом базаре, и в магазине с сувенирами.

Опять же даем подсказку: кепку или бейсболку с изображением этой марки можно заказать в интернет-магазинах. Их стоимость колеблется от 250 до 350 гривен.

На чашке – новая Ассоль

В рядах с посудой (в том числе и сувенирной) на Привозе мне сразу сказали, что «чашки с маркой закончились. Приходите на днях, может, будут». То же самое – с чашками с «новой Ассолью».

На Новом рынке – та же ситуация. В сувенирных магазинах города чашки есть. С изображенными на них марками – и с обоими кораблями, и с Ассолью, которая уже не та. Стоимость – от 80 до 150 грн.

Чашки разные. Имеются даже те, на которых с одной стороны – посланный корабль, с другой – «который уже всьо». То есть, продумано так, чтобы желающий мог приобрести одну чашку сразу с обеими марочками.

Ну, хотя бы сувенирчик с «посланным по правильному курсу»!

Пошли дальше. Прочая продукция с нашими марками, где изображен «посланный по правильному курсу корабль» тоже есть в наличии. Что не попалось? Не отыскала я сумки (торбы-шопперы) и значки. Но теперь точно знаю, что есть и они. И тут вам снова – в Интернет-магазин.

А вот с сувенирной продукцией с теми же марочками – все в полном порядке. Ну разве что очень редко пока встречается наша Ассоль.

И вот тут нужно не торопиться, а походить и прицениться. К примеру, моя «охота» за магнитиком с маркой открыла глаза на огромный диапазон цен. Стоимость одного и того же магнитика в зависимости от торговой точки колеблется от 15 до 120 гривен!

Сразу даю подсказки:

не ищите эти сувениры на Привозе или Новом рынке;

самые дешевые – в сувенирных рядах на Соборке…

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Фото Марии Котовой