Миозит: где болит и чем опасно воспаление мышц

Что такое миозит?

Миозит — это воспаление мышц опорно-двигательного аппарата, которое может быть разной природы: инфекционной, ревматической, посттравматической. Патологический процесс способен развиться в одной или нескольких мышцах, расположенных в любой части тела. Но чаще всего пациенты сталкиваются с миозитом шеи и поясницы, поначалу принимая болевые ощущения за остеохондроз позвоночника. Реже встречается воспаление верхних и нижних конечностей.

Миозит бывает локальным — когда поражается одна мышца или мышечная группа, и генерализованным, когда в процесс вовлекается несколько групп мышц. Также заболевание разделяют на острую и хроническую формы.

Почему возникает воспаление?

Возникновению миозита способствуют различные факторы – как внешние, так и внутренние. Воспаление может развиться после травмы, стать следствием перенесенной вирусной или бактериальной инфекции, аутоиммунных заболеваний (ревматоидного артрита, васкулита, системной красной волчанки), а также нарушения обмена веществ, аллергической реакции, воздействия на организм паразитов, токсинов или некоторых лекарств. Помимо этого, спровоцировать появление боли в мышцах способны переохлаждение, чрезмерная физическая нагрузка, длительное пребывание в неудобной позе.

Также воспаление бывает связано с общим психическим состоянием человека, так как стресс формирует защитные реакции организма, в том числе мышечное напряжение.

Как проявляется миозит

Для любого типа миозита характерны локальные ноющие боли, усиливающиеся при пальпации и движениях, вызывающих сокращение воспаленных мышц. Как следствие защитного напряжения мышц со временем возникает ограничение подвижности суставов и развивается мышечная слабость, вплоть до атрофии.

При длительном воспалении в мышцах часто образуются болезненные локальные уплотнения. Вначале это просто следствия мышечного спазма, но со временем в тканях происходят изменения и формируются фиброзно-мышечные узелки.

Острая форма миозита протекает с ярко выраженной симптоматикой: сильной пульсирующей болью, ознобом, отеком и покраснением в месте воспаления, небольшим повышением температуры тела. При хронической форме периоды обострения чередуются с затиханием или даже полным исчезновением симптомов.

Дополнительные проявления зависят от локализации патологического процесса.

Как лечить миозит

Миозит достаточно трудно диагностировать, так как его симптомы схожи со многими другими патологиями. Поэтому для точной диагностики обычно требуется ряд обследований и консультация нескольких специалистов – ревматолога, невролога, травматолога, инфекциониста.

Метод лечения миозита зависит от его вида и причины развития. При инфекционных формах назначаются антибиотики, противовирусные, противогрибковые препараты. Аутоиммунные поражения требуют подавления иммунитета, гормонального лечения, при токсической природе миозита необходимо максимально ограничить контакт организма с отравляющим веществом. Кроме того, для лечения патологии применяются противовоспалительные мази и гели, витамины группы В, лечебный массаж, физиотерапия.

Также рекомендована диета с невысокой калорийностью, но с достаточным содержанием белка, кальция и витамина Д, соблюдение питьевого режима. Вне периода обострения показаны лечебная физкультура, езда на велосипеде, ходьба на длинные дистанции.

Как предупредить развитие заболевания?

Для профилактики развития миозита: