Міозит: де болить і чим небезпечне запалення м’язів

Що таке міозит?

Міозит — це запалення м’язів опорно-рухового апарату, яке може бути різної природи: інфекційної, ревматичної, посттравматичної. Патологічний процес здатний розвинутися в одному або декількох м’язах, розташованих у будь-якій частині тіла. Але найчастіше пацієнти стикаються з міозитом шиї та попереку, спочатку приймаючи больові відчуття за остеохондроз хребта. Рідше зустрічається запалення верхніх і нижніх кінцівок.

Міозит буває локальним — коли уражається один м’яз або м’язова група, і генералізованим, коли до процесу залучається кілька груп м’язів. Також захворювання поділяють на гостру та хронічну форми.

Чому виникає запалення?

Виникненню міозиту сприяють різні чинники — як зовнішні, так і внутрішні. Запалення може розвинутися після травми, стати наслідком перенесеної вірусної або бактеріальної інфекції, аутоімунних захворювань (ревматоїдного артриту, васкуліту, системного червоного вовчака), а також порушення обміну речовин, алергічної реакції, впливу на організм паразитів, токсинів або деяких ліків. Крім цього, спровокувати появу болю в м’язах здатні переохолодження, надмірне фізичне навантаження, тривале перебування в незручній позі.

Також запалення буває пов’язане із загальним психічним станом людини, оскільки стрес формує захисні реакції організму, зокрема м’язову напругу.

Як проявляється міозит

Для будь-якого типу міозиту характерні локальні ниючі болі, що посилюються під час пальпації та рухів, які спричиняють скорочення запалених м’язів. Як наслідок захисного напруження м’язів з часом виникає обмеження рухливості суглобів і розвивається м’язова слабкість, аж до атрофії.

У разі тривалого запалення в м’язах часто утворюються болісні локальні ущільнення. Спочатку це просто наслідки м’язового спазму, але з часом у тканинах відбуваються зміни і формуються фіброзно-м’язові вузлики.

Гостра форма міозиту протікає з яскраво вираженою симптоматикою: сильним пульсуючим болем, ознобом, набряком і почервонінням у місці запалення, невеликим підвищенням температури тіла. За хронічної форми періоди загострення чергуються із затиханням або навіть повним зникненням симптомів.

Додаткові прояви залежать від локалізації патологічного процесу.

Як лікувати міозит

Міозит досить важко діагностувати, оскільки його симптоми схожі з багатьма іншими патологіями. Тому для точної діагностики зазвичай потрібна низка обстежень і консультація кількох фахівців — ревматолога, невролога, травматолога, інфекціоніста.

Метод лікування міозиту залежить від його виду і причини розвитку. У разі інфекційних форм призначають антибіотики, противірусні, протигрибкові препарати. Аутоімунні ураження вимагають придушення імунітету, гормонального лікування, за токсичної природи міозиту необхідно максимально обмежити контакт організму з отруйною речовиною. Крім того, для лікування патології застосовуються протизапальні мазі та гелі, вітаміни групи В, лікувальний масаж, фізіотерапія.

Також рекомендована дієта з невисокою калорійністю, але з достатнім вмістом білка, кальцію і вітаміну Д, дотримання питного режиму. Поза періодом загострення показані лікувальна фізкультура, їзда на велосипеді, ходьба на довгі дистанції.

Як попередити розвиток захворювання?

Для профілактики розвитку міозиту: