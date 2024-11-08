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Церковные праздники 8 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 8 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 8 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

8 ноября в церковном календаре — Собор архистратига Михаила.

Что это за день

Праздник в честь Собора архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных посвящен архангелу Михаилу, который в христианской традиции является главным защитником веры, борцом за правду и правосудие. Он возглавляет небесное воинство, выступая против темных сил и защищая человечество от зла. Его имя означает «Кто как Бог», что символизирует непоколебимую верность и близость к Господу. Праздник напоминает о силе молитвы к Михаилу, которую верующие возносят за мир и духовную защиту в трудные моменты.

Кроме архангела Михаила, этот день чтит всех ангелов-хранителей, которые невидимо помогают людям, защищая их на пути духовного роста. В это время верующие посещают церкви, где проводятся торжественные богослужения, посвященные небесным силам, служащим Богу. Особые молитвы и молебны совершаются ради общего благополучия, духовного укрепления и благодарности небесным защитникам за их поддержку. Праздник Собора архистратига Михаила объединяет верующих в молитве за мир, силу и уверенность в борьбе против любых жизненных вызовов.

Что нельзя делать 8 ноября

  • Не следует мыть волосы — смоете «ум».
  • Нельзя ссориться и сквернословить.
  • Запрещается делать добрые дела в полезных целях,

Народные приметы 8 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: на хвойных деревьях очень мало шишек — к теплой зиме;
  • солнечно и тепло — ждите морозной зимы;
  • утром туманно — к потеплению в ближайшие дни;
  • утром мороз — в декабре выпадет много снега.

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