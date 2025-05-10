По информации пресс-службы одесской мэрии, в результате обстрелов в пятиэтажке были повреждены фасадные стены, а также внутренние перегородки, крыша, окна, балконы. Пострадала и прилегающая территория.

Сразу же после повреждения на объекте были проведены срочные восстановительные и ликвидационные работы.

Как отметил глава комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Иваницкий, этот объект был чрезвычайно сложным, ведь фактически его пришлось отстраивать почти с нуля.

В рамках капитальных работ полностью восстановлена гидроизоляция вдоль всего периметра здания, проведен ремонт отмостки и крыши.

Сейчас идет финальный этап работ – реставрация фасадной части. И несмотря на сложные погодные условия, строители в ближайшее время планируют полностью завершить все восстановительные работы.

Как сообщалось ранее, жителям 16-этажного дома на проспекте Князя Ярослава Мудрого, который получил значительные повреждения от удара вражеского беспилотника в ночь на 1 мая, предлагают временное отселение для проведения восстановительных работ.

Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»