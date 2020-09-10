Новости Одессы и Одесской области

Месяц работы новой разметки на участке улицы Пушкинской: какая сейчас там ситуация

Месяц работы новой разметки на участке улицы Пушкинской: какая сейчас там ситуация

Первые недели после нанесения разметки и установки знаков не давали практически никакого результата.

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Из-за этого нарушители введенных в начале августа правил получали штрафы. Спустя месяц мы решили снова посмотреть, ка происходит движение по новым правилам.

Однозначно, уже нельзя сказать, что полосы, которые ранее предназначались для стоянки, заставлены автомобилями. На сегодняшний день, на участке улицы Пушкинской от Пантелеймовновской до Большой Арнаутской машин на обочинах теперь в разы меньше. По всей видимости, водители стали более осведомленными, ведь на этих двух кварталах ежедневно работают полицейские.

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Напомним, что во время адаптивного периода водители абсолютно не обращали внимания на новые знаки и разметку. Такая ситуация оставалась до тех пор, пока на место не начали совершать рейды полицейские. К работе правоохранителей даже подключили эвакуатор.

Сейчас на Пушкинской тоже есть патрульные, которые следят за соблюдением правил, но нарушителей стало меньше. Несмотря на это, даже одна машина «на аварийках» на полосе может создать пробку и мешать всем остальным проехать.

Фото: Артем Виноградов

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

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