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Мешки под глазами: почему они возникают и как избавиться

Мешки под глазами: почему они возникают и как избавиться

Многие люди обеспокоены тем, что под глазами появляются темные круги. Обычно, это связывают с усталостью и недосыпанием. Но мешки под глазами могут появиться независимо от того, сколько времени человек спит.

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Давайте разберемся, почему это происходит и как можно избавиться от мешков под глазами.

Что такое мешки под глазами?

Это небольшая припухлость или отек под нижним веком. Мешки под глазами часто возникает с возрастом, когда мышцы вокруг глаз ослабевают, но могут появиться и у детей. В исследовательском центре Клиника Майо считают, что в большинстве случаев они безвредны и не требуют медицинского вмешательства.

С годами кожа вокруг глаз теряет эластичность, жировые клетки перемещается к нижнему веку, из-за чего пространство под глазами выглядит опухшим. Также под нижним веком может скапливаться жидкость и приводить к отеку.

Что вызывает мешки под глазами?

Что вызывает мешки под глазами?

Большинство людей считает, что мешки под глазами появляются из-за бессонницы. И это действительно одна из причин. Недостаток сна может вызывать отечность и темные круги под глазами. Со стороны кажется, что человек сильно изможден.

Офтальмологи рекомендуют обратиться за помощью, если мешки под глазами покраснели, вызывают болезненные ощущения и зудят.

В исследовательском университете Джона Хопкинса называют несколько основных причин, из-за которых появляются мешки под глазами:

  • Пища с высоким содержанием соли. Слишком соленая еда вызывает задержку жидкости в организме, что приводит к отеку
  • Аллергия. Заложенность носа и воспаление из-за аллергии могут усугубить отечность под глазами
  • Заболевания. Некоторые болезни, связанные с щитовидной железой, могут вызывать опухание глаз
  • Генетика. Мешки под глазами могут передаваться по наследству

Еще одна распространенная причина — раздражение кожи от косметики. Особенно если не умываться перед сном. Мешки под глазами утром могут появиться из-за задержки жидкости, как в случае с соленой пищей. Как правило, отек спадает ближе к обеду.

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Почему у ребенка мешки под глазами?

Скорее всего, речь идет о темных кругах под глазами, а не просто о припухлости. Многие родители думают, что ребенку не хватает витаминов или падает уровень гемоглобина в крови. Но чаще всего дело в заложенности носа или генетике.

Почему у ребенка мешки под глазами?

По словам доктора Синди Геллнер, которая специализируется на лечении астмы и аллергии, темные круги у детей возникают из-за того, что вены вокруг глаз становятся больше и темнее. Это связано с заложенностью носа во время простуды, аллергии или воспалении лимфоузлов.

Если у родителей есть мешки под глазами, то вероятно они появятся и у ребенка. Кожа у детей более тонкая и светлая, поэтому круги кажутся более выразительными, чем у взрослых.

Как избавиться от мешков под глазами?

Как избавиться от мешков под глазами?

Дерматологи из Кливлендской клиники рекомендуют несколько простых техник, которые помогут избавиться от мешков под глазами:

  • Приложите чайные пакетики. Кофеин в чае содержит мощные антиоксиданты и может увеличить приток крови к коже. Приложите остывшие пакетики на 15-30 минут к векам
  • Сделайте холодный компресс. Холод поможет кровеносным сосудам быстро сузиться и временно облегчить отек. Можно прикладывать охлажденную чайную ложку, упаковку замороженных овощей из холодильника или лед. Перед применением оберните холодный компресс мягкой тканью, чтобы кожа не замерзла. Прикладывайте к векам на несколько минут
  • Выпейте воды. Обезвоживание может привести к возникновению мешков под глазам
  • Используйте более высокую подушку во время сна. Это поможет предотвратить скопление жидкости в нижних веках
  • Избегайте употребления алкоголя и воздержитесь от курения

Можно попробовать крема, в состав которых входят ретинол, кофеин, витамин С или антиоксиданты, такие как CoQ10. Эти ингредиенты успокаивают кожу, главное, чтобы их концентрация не была слишком высокой.

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Фото: hearstapps.com, vanityfair.it

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Редакция ПРОФИЛЬ

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