Как моряк стал защитником

Парень грезил морем еще когда учился в Балтском лицее №1 имени Олеся Гончара. И когда его одноклассники только определялись, куда идти учиться, Николай уже выбрал Черноморский морской колледж Одесского национального морского университета. После окончил Одесский морской национальный лицей, устроился на судно и уже готовился к морскому походу. Но, когда началась большая война, парень пошел в военкомат и попросился в строй защитников.

— Тогда в военкоматы были большие очереди желающих стать на защиту Родины. Так я попал из моряков в пехотинцы, — рассказывает Николай.

Он служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей Зимнего похода. Вместе с побратимами Николай Косович освобождал Николаевскую, Херсонскую, Донецкую область. Был пулеметчиком, позже — командиром отделения пехотинцев. При выполнении боевых заданий он был дважды ранен. Но после лечения возвращался в строй.

От «мавиков» до ударных БПЛА

В начале 2023 года командование решило перевести умелого воина в подразделение беспилотных разведчиков. Поэтому Николай прошел курс обучения и начал, как он говорит, «летать» на разведывательных «мавиках». В его задачу входило вести вражеский объект, пока тот находится в зоне досягаемости, а затем он передавал его другим. То есть налаживал горизонтальную связь между расчетами, а также вертикальную, когда вся информация подразделения передавалась артиллерии.

Чуть позже Николай Косович переквалифицировался на ударные БПЛА. Для ускорения коммуникации между военнослужащими собратья выбрали для Николая позывной «Кос», с первых букв фамилии.

— Среди моих побратимов много добровольцев. Каждый шел на войну мотивированный. Применение дронов дает осознание их эффективности в этой войне. Ведь мы обеспечиваем результат по корректировке огня артиллерии во время контрнаступательных операций. Потребности фронта в БПЛА большие, их, к сожалению, не хватает. Поэтому каждый должен делать хотя бы малейший вклад в поддержку фронта, — рассказывает военный, — Каждый украинец имеет не только права, но и обязанности. И основная из них сегодня — это стать на защиту Отчизны.

«Держись, друг! Машина уже выехала»

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении Николай Косович использовал БПЛ ударного типа. Здесь, в районе Торецка, группу накрыла вражеская артиллерия. В результате шквального артобстрела его напарник погиб. Николай был тяжело ранен. Поврежденными были ноги, печень, легкие, кишечник. Он получил тяжелые ожоги рук и лица. Но об этом он уже узнал позже от врачей.

А до того, несмотря на тяжелые ранения, воин сумел определить координаты побратимов. Потом была тяжелая дорога, которую пришлось преодолевать ползком. Так он дополз до 57-й бригады ТРО, где ему оказали первую помощь, наложили турникеты. Оттуда связался со своими командирами и услышал ободряющее: «Держись, друг, машина за тобой уже выехала».

Почему Николай стал «Ахиллесом»?

Медицинская эвакуация была максимально быстрой. Раненого доставили в стабилизационный пункт в Константиновке, затем — в Дружковку, где провели операцию. А потом отправили в госпиталь в Днепр. Там, в процессе лечения, воину предложили ампутацию ноги. Но Николай категорически отказался. Вскоре его доставили в Одесский госпиталь.

— Я очень доволен лечением в одесском госпитале. Здесь высококлассные врачи. И очень внимательный весь медицинский персонал. Хирурги мне спасли ногу и я надеюсь, что смогу стать в строй, — с оптимизмом говорит воин.

Когда ему позвонили побратимы, то сообщили, что у него теперь новый позывной — «Ахиллес». Друзья решили дать ему имя эпического героя не только из-за ранения, но и из-за присущей ему любви к Родине и за характер, полный справедливости и благородства. Поэтому в войске ждут своего «Ахиллеса».

Поддержка тыла очень важна

Дома Николая ждет сестра. Пока он лечится и набирается сил, его мама возле него. А отец служит в пограничном подразделении на Харьковщине. В свободную минуту папа и сын звонят друг другу.

К тому же и балтийцы часто звонят ему, предлагая свою помощь. Недавно Балтский городской голова Сергей Мазур посетил воина в госпитале и привез подарки от благодарных балтян. Также занимается воином и предприниматель Борис Завгородний.

— Знаете, искреннее внимание, откровенность близких и родных, поддержка командиров и побратимов поднимают настроение и ускоряют выздоровление, — говорит Николай Косович.

Воина ждет еще ряд операций. Сейчас он передвигается на кресле колесном. Когда заживут раны, ногу должны укрепить металлической пластиной. А уже потом — реабилитация, путь выздоровления и возвращения к полноценной жизни.

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P.S. О наградах Николая Косовича узнала случайно. Как выяснилось, наш скромный защитник на Донецком направлении получил награду командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины «Нагрудный знак за личную храбрость».

Отличие вручил Александр Сырский, который сейчас является Главнокомандующим Вооруженных сил. Имеет также отличие от командира 28-й ОМБР «За службу».

В 2025 году награжден знаком отличия оперативно-тактической группировки «Луганск» медалью «Защитники Востока».

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