Гаряча лінія в Одеській області створена для ветеранів, які хочуть дізнатися про можливості спортивної реабілітації. За номером +38(093)8906264 можна отримати інформацію про доступні спортивні програми, зали та секції в населених пунктах, а також про те, як оформити державну компенсацію за витрати на заняття спортом. Дзвінки безкоштовні, лінія працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00.

Окрім цього, ветеранам пропонують індивідуальний підбір спортивних занять. Представники Одеської ОВА зазначили, що спорт є важливим інструментом для відновлення та допомагає долати фізичні й психологічні труднощі. Вони наголосили на необхідності доступу до спортивних програм та обладнання в кожному регіоні.

Також в Одеській ОВА нагадали, що з січня в Україні діє програма фінансової підтримки ветеранів. Вона передбачає щоквартальні виплати в розмірі 1,5 тис. грн на заняття спортом. Ці кошти можна витратити на оплату тренажерних залів, спортивних майданчиків, секцій чи клубів.

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