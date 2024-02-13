Мастерица из Пирожной вышивает бисером иконы и молится за всех сыновей Украины

Овладеть техникой, чтобы вышивать лики святых

— Библейские сюжеты, священные действа, от которых исходит благодать, меня очаровывали с детства. Несмотря на тогдашние запреты, я всегда ходила с бабушкой в храм. Однако увлечение искусством вышивки бисером пришло не так давно, заставив отложить в сторону плетение и вышивку гладью, — делится мастерица.

Не все сразу получалось. Ведь нужно было научиться нашивать бисер под определенным углом, не натягивать нить, правильно держать руку. Овладев техникой, женщина начала вышивать лики святых, что требует сочетания особого состояния души и мастерства.

Первой ее работой стала картина «Рождение Иисуса Христа».

Впоследствии рукодельницу заинтересовало украшение бусинками одежды. Тогда она обратилась к обереговым орнаментам, которые еще в глубокой древности вышивали ее предки, украшая одежду бусинами, а затем и стеклянным бисером.

Родина бисера — Древний Египет, где из непрозрачного стекла изготавливали искусственные жемчужины, которые по-арабски назывались «бусра» — «искусственный жемчуг». Из Византии украшения из бисера передавались в Европу. На территории Украины бисер приобрел популярность в XVIII-XIX веке.

Полотенца и коврики, доставшиеся от прабабушки

Галина Васильевна окончила сельскохозяйственный институт, а затем национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Наверное, тяга к духовности и стала причиной того, что ремонт Дома культуры стал одним из первых дел Галины Царан после избрания ее в 2003 году сельским головой.

Сегодня она работает землеустроителем в Кодымском горсовете. И удачно совмещает основную работу и вышивание, о котором изучает все: и виды вышивок, и технику, и историю этого искусства.

— Интересно, что украинская вышивка никогда не ограничивалась только рубашками. История свидетельствует, что наши предки украшали и домашний текстиль, и сакральные вещи растительными, геометрическими, зооморфными узорами. Наверное, в каждой украинской семье есть древняя реликвия — рушник или коврик, доставшиеся от прабабушки. Это указывает на то, что древнее искусство живет в веках и будет держать связь между поколениями. Считаю, что такой сакральной цепочкой является вышитая одежда, — делится размышлениями Галина.

Она говорит, что уже не может представить себя вне творчества. Ведь именно это позволяет выложить на холст те прекрасные картины, которые рождаются в душе и поделиться ими с миром.

Богородица из легенды

Есть в коллекции Галины не только образы святых, но и цветочные композиции, одежда, украшенная вышивкой в украинском стиле, сказочные сюжеты. Каждое произведение имеет свое предназначение. Близкие люди получают в подарок изображения святых, чьи имена носят, а дети — сказочные картины.

Икону Святого семейства женщина презентовала местной Михайловской церкви. А образ Богородицы Ахтырской, который связан с возникновением в этой местности трех Демковских колодцев, помещен в часовне-купальне. Для сельской общины эта икона является знаковой.

— На разных этапах истории люди обращались к библейским сюжетам, переосмысливали Библию с учетом национальной культуры и самосознания. Наша громада свято хранит духовное достояние, традиции и обычаи, — говорит женщина, — Я этим горжусь.

Легенда Пирожной

По одной из легенд, чумаки, которые прокладывали здешние пути, обратились с молитвой к Богу, чтобы помог освободить волов, которые увязли в трясине этой местности. Молитва их была услышана и волы чудом спаслись. Впоследствии одному из чумаков явилось видение Богородицы, которая повелела продать часть обоза и устроить нищим обед. Так и поступили. Этот обычай живет и сегодня. На десятую пятницу после Пасхи, как закончится Божественная литургия и водосвятный молебен, жители села приглашают всех на трапезу.

Молится за воинов и помогает ВСУ

Сейчас Галина творит из бисера лик святой мученицы Дарьи. Вместе с мужем и односельчанами делает для военных окопные свечи, готовит мясные и рыбные тушенки, квасит капусту, выпекает сдобу и донатит на ВСУ.

С началом полномасштабного вторжения сын Галины Васильевны — в войске ВСУ. И она молится не только за него, но и за всех сыновей Украины.

— Хочу, чтобы мир стал светлее, а люди — добрее, — говорит Галина Царан.

Ей, как и всем нам, больше всего хочется мира и благополучия для Украины. Чтобы наши защитники вернулись домой живыми-здоровыми и чтобы каждый мог заниматься любимым делом и не страдать за судьбу Отчизны и своих близких.