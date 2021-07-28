Новости Одессы и Одесской области

Массовые пищевые отравления: кто виноват и что делать

Массовые пищевые отравления: кто виноват и что делать

Летом очень много новостей про массовые отравления. Только на этой неделе зафиксировали несколько вспышек острой кишечной инфекции: в столовой одесской областной детской клинической больницы и в отеле Bugaz Sea View.

Давайте разберемся, почему это происходит и могут ли пострадавшие получить денежную компенсацию.

Почему летом так много пищевых отравлений?

Бактерии и вирусы, которые вызывают кишечные инфекции, очень любят жару. В минздраве считают, что летом для них созданы идеальные условия. К нам в организм они попадают вместе с испорченными и некачественными продуктами. А еще через грязные руки. Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой еде животного происхождения — мясе, яйцах, молоке, рыбе. Но запросто могут жить на немытых фруктах и овощах. Самые частые симптомы отравления — слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея. В центре общественного здоровья рекомендуют употреблять только те продукты, в качестве которых вы уверены.

Как контролируют качество продуктов в общепите?

Есть специальная система, которую используют во всем мире. И в Украине в том числе. Она называется НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) — анализ рисков и критические контрольные точки. Эту систему в свое время разработали американцы для своих космонавтов, чтобы контролировать безопасность продуктов.

В нашей стране с сентября 2016 года, все кто имеет хоть какое-то отношение к продуктам и приготовлению пищи, обязаны перейти на эту систему. Она сложная, включает в себя разные проверки, контроль за условиями хранения и транспортировки продуктов. За невыполнение предусмотрено 13 видов штрафов. Однако, по словам врача-эпидемиолога Людмилы Мухарской, большинство заведений, которые занимается оборотом пищевых продуктов, не перешли на эту систему. Контроль со стороны государства формальный. «Абсолютно забыли так называемое гигиеническое обучение или санитарный минимум. Это не предмет, но это обязательно проходили», — резюмирует врач.

И где искать виновных?

Если произошло массовое отравление, то начинается эпидемиологическое расследование. Специалисты выезжают на место, делают анализы, опрашивают других потерпевших. А затем Госпродпотребслужба может запросто приостановить деятельность заведения. До тех пор, пока владельцы не устранят найденные нарушения.

Кто будет компенсировать средства за лекарства, за моральный ущерб?

Компенсирует тот, кто виноват. Но виновного еще нужно найти. Дело в том, что Госпродпотребслужба только фиксирует нарушения — заниматься поиском виновных не ее задача. Вирусы и бактерии могут попасть в продукты на любой стадии. Тут могут быть виноваты и производители продукции, и поставщики, и реализаторы, и те кто занимается транспортировкой или отвечает за хранение. Поэтому придется обращаться в суд. Если владелец заведения, где отравились люди, заботится о своей репутации, то может возместить ущерб в досудебном порядке. По договоренности сторон.

Напомним, что 27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской больницы госпитализировали 9 детей с острой кишечной инфекцией.

Фото: Freepik

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • В Одесі за тиждень вдвічі збільшилася кількість хворих на гострі кишкові інфекції
    В Одесі за тиждень вдвічі збільшилася кількість хворих на гострі кишкові інфекції

    Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня збільшилася на 54,2%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 91 випадок. Значну кількість хворих склали діти віком до 17 років – 50,5%.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе начался сезон отравлений
    В Одессе начался сезон отравлений

    Чем только не болеют люди летом? И ротавирусным энтеритом, и сальмонеллезом, и различными гастроэнтероколитами, и прочая, и прочая, и прочая. По информации управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе, с начала июня 2017 года отмечена тенденция к увеличению количества случаев кишечных инфекций, сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета. В инфекционную больницу с кишечными инфекциями ежедневно поступают

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как погуляли? Интоксикация, травмы от петард, ДТП

    Встреча 2014 года обошлась здоровью одесситов легче, чем наступление 2013-го. За сутки с наступления нового года в Одессе госпитализирован всего один человек, с алкогольной интоксикацией. Есть несколько пострадавших от взрывов пиротехнических устройств, в том числе — самодельных, отмечает пресс-служба одесской мэрии.  По словам первого заместителя директора департамента здравоохранения Ирины Соколовой, количество пострадавших в трагических случаях

    ПОДРОБНЕЕ
  • На Поселке Котовского отравили собак

    В Одессе продолжается волна отравлений собак. Сегодня на Поселке Котовского в районе зоомагазина (улица Героев Сталинграда, 98) неизвестные отравили двух собак. Не исключено что пострадало больше животных. Сейчас на месте работает милиция, собрались жители этого района. Одной женщине стало плохо,ей вызвали "скорую помощь".   Как выяснила газета "Одесская жизнь", у собак Рудика и Лисички были

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесса осталась без грибов (фото)

    Многие помнят, как в прошлом году на одесских рынках осенью грибов в любом виде – сухом, консервированном, свежем – было хоть отбавляй. В этом году из-за долгой летней засухи и ранних осенних холодов их на рынке практически нет. Особенно остро эта проблема встала перед рождественским постом (28 ноября – 6 января), ведь грибы являются лучшими

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить