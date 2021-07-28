Летом очень много новостей про массовые отравления. Только на этой неделе зафиксировали несколько вспышек острой кишечной инфекции: в столовой одесской областной детской клинической больницы и в отеле Bugaz Sea View.

Давайте разберемся, почему это происходит и могут ли пострадавшие получить денежную компенсацию.

Почему летом так много пищевых отравлений?

Бактерии и вирусы, которые вызывают кишечные инфекции, очень любят жару. В минздраве считают, что летом для них созданы идеальные условия. К нам в организм они попадают вместе с испорченными и некачественными продуктами. А еще через грязные руки. Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой еде животного происхождения — мясе, яйцах, молоке, рыбе. Но запросто могут жить на немытых фруктах и овощах. Самые частые симптомы отравления — слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея. В центре общественного здоровья рекомендуют употреблять только те продукты, в качестве которых вы уверены.

Как контролируют качество продуктов в общепите?

Есть специальная система, которую используют во всем мире. И в Украине в том числе. Она называется НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) — анализ рисков и критические контрольные точки. Эту систему в свое время разработали американцы для своих космонавтов, чтобы контролировать безопасность продуктов.

В нашей стране с сентября 2016 года, все кто имеет хоть какое-то отношение к продуктам и приготовлению пищи, обязаны перейти на эту систему. Она сложная, включает в себя разные проверки, контроль за условиями хранения и транспортировки продуктов. За невыполнение предусмотрено 13 видов штрафов. Однако, по словам врача-эпидемиолога Людмилы Мухарской, большинство заведений, которые занимается оборотом пищевых продуктов, не перешли на эту систему. Контроль со стороны государства формальный. «Абсолютно забыли так называемое гигиеническое обучение или санитарный минимум. Это не предмет, но это обязательно проходили», — резюмирует врач.

И где искать виновных?

Если произошло массовое отравление, то начинается эпидемиологическое расследование. Специалисты выезжают на место, делают анализы, опрашивают других потерпевших. А затем Госпродпотребслужба может запросто приостановить деятельность заведения. До тех пор, пока владельцы не устранят найденные нарушения.

Кто будет компенсировать средства за лекарства, за моральный ущерб?

Компенсирует тот, кто виноват. Но виновного еще нужно найти. Дело в том, что Госпродпотребслужба только фиксирует нарушения — заниматься поиском виновных не ее задача. Вирусы и бактерии могут попасть в продукты на любой стадии. Тут могут быть виноваты и производители продукции, и поставщики, и реализаторы, и те кто занимается транспортировкой или отвечает за хранение. Поэтому придется обращаться в суд. Если владелец заведения, где отравились люди, заботится о своей репутации, то может возместить ущерб в досудебном порядке. По договоренности сторон.

Напомним, что 27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской больницы госпитализировали 9 детей с острой кишечной инфекцией.

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