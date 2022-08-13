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Над Одессой взошла «кровавая» Луна (фото)

Над Одессой взошла «кровавая» Луна (фото)

В ночь на воскресенье, 14 августа, одесситы могут наблюдать нечастое природное явление – суперлуние.

Как утверждают астрономы, суперлуние (его еще называют «кровавой» Луной из-за того, что в этот период Луна приобретает красноватый оттенок) бывает всего несколько раз в году, и увидеть его можно далеко не везде. Но, как отмечает Телеграм-канал «Суспiльне Одеса», одесситам сегодня, похоже, повезло:

Суперлуние. август 2022-2

Суперлуние. август 2022-3

Суперлуние – это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Отметим, что сегодняшнее суперлуние – четвертое и последнее в этом году. Ранее земляне могли наблюдать три суперлуния – 16 мая, 14 июня и 13 июля.

А вот обычное полнолуние наступит 10 сентября 2022 года.

Напомним, в ночь на среду, 15 июня 2022 года, в Украине и в частности в Одессе можно было наблюдать «клубничное суперлуние».

А еще до 25 августа в ночном небе можно полюбоваться звездопадом Персеиды. Его пик пришелся в ночь с 12 на 13 августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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