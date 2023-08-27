Лотереї: шанс на багатство чи просто розваги?

Щороку наприкінці серпня у всьому світі відзначають Міжнародний день лотерей. Ставлення до цього виду спорту неоднозначне: одні вважають лотереї чистим обдурюванням, а інші впевнені, що це спосіб поправити свої фінансові справи і розбагатіти. То що таке лотереї насправді?

Узаконений податок на азарт

Перші лотереї у європейській історії з’явилися у 1440-х роках у графстві Фландерс, на території сучасних Нідерландів, Бельгії та північної Франції. Своїм власникам вони приносили настільки добрий дохід, що ідею проведення лотерей стали запозичувати і жителі інших країн.

У сучасному світі лотереї стали способом фінансувати громадські проекти, саме тому в більшості країн вони залишаються в руках держави.

В економічному сенсі держлотерея є своєрідним податком на азарт, проте отримані кошти передаються найчастіше на соціальні потреби. Тож у певному сенсі лотерею можна як приховану благодійність.

Золоті гори та підводні камені

Кожен, хто купує лотерейний квиток, упевнений, що саме зараз на нього проллється довгоочікуваний золотий дощ. Однак шанси на виграш головного призу зазвичай прагнуть нуля. Наприклад, у «Суперлото», де потрібно вгадати шість номерів із 52, перспективу зірвати джекпот можна оцінювати як один до 20 мільйонів, а в лотереї «Мегалот», де потрібно вгадати шість цифр із 42, шанси становлять один до п’яти мільйонів із хвостиком. Але навіть якщо переможець зірве величезний куш, він ризикує замість довгоочікуваного благополуччя придбати неприємні сюрпризи. Насамперед «щасливчика» може розчарувати сума — вона обов’язково буде меншою, адже всі виграші оподатковуються. Крім того, якщо це джекпот, усю суму той, хто виграв, отримає не відразу. Можливо, йому виплачуватимуть її частинами, і це може розтягнутися навіть на кілька років.

Якщо ви зірвали джекпот

Джекпот – це призовий фонд у лотереях. Він формується за рахунок ставок учасників або прибутку від лотерейних проданих квитків. Виплачується джекпот, як і інші призи, за рахунок коштів призового фонду оператора державних лотерей та лише у національній валюті України.

Здобути виграш до трьох тисяч гривень найпростіше — цю суму без проблем мають виплатити у точці розповсюдження квитків.

Щоб отримати суму 10 тисяч гривень, потрібно зареєструватися на офіційному сайті оператора лотерей, і гроші будуть автоматично переведені на ваш рахунок в особистому кабінеті.

Суми понад 10 тисяч гривень можна отримати лише у представництві лотереї.

А от якщо ви зірвали джекпот і сума виграшу становила понад мільйон гривень, отримати його ви зможете лише через три роки від дня пред’явлення виграшного лотерейного квитка. Крім того, ви повинні бути готові віддати на користь держави 18% податку від суми виграшу плюс військовий збір.

Все це може стати неприємним сюрпризом, тому, щоб уникнути несподіванок, уважно вивчіть умови виплати призів та перелік документів, які ви, у разі виграшу, маєте пред’явити оператору лотереї.

Небезпечні ігри

Багато хто знає всі «чотири порівняно чесних способів відібрання грошей», проте часто трапляються на обіцянки злочинців. Особливо популярними останнім часом стали лотерейні “лохотрони”. Щоб не потрапити на їхню вудку, запам’ятайте кілька правил:

Вимкніть жадібність та увімкніть логіку. Наприклад, якщо ви отримали повідомлення або лист електронною поштою, в якому вам повідомляють про виграш у лотерею, не поспішайте радіти. Краще подумайте, чи ви купували взагалі лотерейний квиток. Якщо ви не грали, отже, ви не можете виграти, а значить вас намагаються «розвести» шахраї.

Якщо ви брали участь у якійсь лотереї, можливо, ви справді щось виграли. Але при цьому оператори офіційної лотереї ніколи не попросять вас оплатити щось для отримання виграшу. Ніколи не перераховуйте гроші на жодні електронні гаманці, рахунки або банківські картки.

Надіславши повідомлення, що ви виграли приз, шахраї можуть попросити номер вашої карти, за допомогою якої нібито можна ідентифікувати вашу особу. Пояснити це можуть і інакше: або для обробки інформації про виграш, або для переказу грошей вам на карту.

Іноді шахраї надсилають текстові повідомлення, що ваш номер нібито був обраний в результаті жеребкування та отримав грошовий приз. При цьому вас попросять зателефонувати за вказаним номером. В результаті ви ризикуєте отримати величезний телефонний рахунок та зламаний шахраями телефон.

Нині навіть назви відомих фірм є гарантією чесності. Наприклад, від імені відомого бренду вам можуть запропонувати відповісти на прості запитання. Після цього повідомлять, що ви виграли якийсь приз та запропонують перейти за посиланням. В результаті на ваш телефон або комп’ютер може бути встановлена ​​програма, яка збиратиме ваші дані.

Куди йдуть прибутки від лотерей?

У цивілізованих країнах доходи від лотерей завжди йшли на соціальні потреби. В Америці на такі кошти прокладено дорогу через Камберлендський гірський район, в Англії збудовано мости та Британський музей, а в Сіднеї — оперний театр. Нині у США та Канаді лотерейні гроші йдуть на освіту та боротьбу з незаконними казино — де виграш залежить не від навичок гравця, а від випадку. У Великій Британії майже половина від усіх лотерейних грошей йде на фінансування Департаменту цифрових технологій, культури, медіа та спорту. У Швейцарії третина доходів від лотерей спрямовується на підтримку освітніх та медичних соціальних програм, для підтримки молоді, дітей та людей похилого віку, а половина доходів — на підтримку культурної спадщини.

Які лотереї в Україні належать державі?

Українська національна лотерея: “Суперлото”, “Кено”, “Лото “Максима”, Лото “6 із 36”.

М.С.Л. (Молодьспортлото): «Переможна», «Лото «Забава», «Мегалот», «Каре».

Крім цього, державні лотереї пропонують миттєві та скретч-лотереї, також можна зробити ставки онлайн на офіційному сайті.

Читайте також: