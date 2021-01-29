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Людмила Барбир: как сделать утро добрым и не сойти с ума на карантине

Людмила Барбир: как сделать утро добрым и не сойти с ума на карантине

Наша редакция при участии пресс-службы телеканала «1+1» подготовила интервью с ведущей Людмилой
Барбир. Телезвезда поделилась полезными советами и рассказала несколько интересных фактов о себе.

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телеведущая людмила барбир

– Вы уже более семи лет являетесь ведущей утреннего шоу «Сніданок з «1+1». Наверняка у Вас есть свой секрет, как сделать утро добрым, чтобы весь день прошел с улыбкой на лице?

– За столько лет в утреннем эфире я уже привыкла к ранним подъемам. Все это время руководствуюсь несколькими простыми правилами: контрастный душ сразу после пробуждения и стакан теплой воды с имбирем или мятой. Такой напиток позволяет запустить обмен веществ. А дальше минимальный уход за кожей и выезд на эфир. А еще я уверена: как себя утром настроишь – так и день пройдет.

Важно с самого утра «запрограммировать» себя на позитивную волну. Улыбнуться себе, своей семье и верить в то, что день пройдет отлично.

– Многим во время карантина приходится очень тяжело. Особенно тем, кто привык к активному образу жизни. Как лучше организовать свой быт и досуг, чтобы «не сойти с ума» и не стать заложником депрессии?

– К сожалению, сейчас для многих проблема правильно распорядиться своим временем и ресурсами. Согласна с экспертами, которые утверждают, что необходимо создать для себя план действий, спланировать день. Когда ты занят, и твой день расписан поминутно, тогда нет времени на депрессию и грусть.

Когда все распланируешь: количество книг, которые нужно прочесть; составишь список фильмов, о которых рассказывали друзья; организуешь зум-вечеринку; приготовишь особенный ужин; запишешься онлайн на интересный курс, тренировки или лекции, – желание похандрить точно исчезнет.

– Когда закончится карантин, что Вы сделаете первым делом?

– Ввиду того, что весь карантин я работаю, а дома с сыном мы все больше уделяем время дистанционному обучению, я бы не сказала, что темп моей жизни существенно изменился. Но, конечно, хочется больше времени проводить с семьей – пойти на каток или в кино.

телеведущая людмила барбир

Была бы рада семейному ужину в ресторане. А еще хотела бы спокойно спланировать отпуск за границу. Сейчас мы отлично путешествуем по Украине, и моим самым любимым местом на земле останутся Карпаты. Но от теплого моря мы с семьей точно не отказались бы.

– Какие фильмы и книги вы бы посоветовали нашим читателям?

– Сейчас читаю книгу «Выбор» Эдит Эгейе, также рекомендую прочесть «Подорож Цильки» писательницы и сценаристки Хезер Моррис (она же автор бестселлеров «Татуировщик из Аушвица» и «Дорога из Освенцима»). Еще рекомендую шведского писателя Фредерика Бакмана: «Моя бабушка просит ее простить», «Человек по имени Уве», «Мы против вас».

А вот фильмы до сих пор смотрю рождественские. Мне очень важно создать праздничное настроение дома, особенно когда за окном слякоть, серость и туман. Настроиться на позитивный лад моей семье помогают «Хроники Рождества», «Рождественский подарок», «12 Рождественских свиданий», «Семья напрокат», «Реальная любовь», «Пережить Рождество», «Отпуск по обмену» и «Кудряшка Сью».

Пять фактов о себе

Факт №1

С сыном Тарасом у нас есть семейная традиция: перед сном мы обязательно читаем друг другу.

Факт №2

Согласно ДНК-тесту, у меня есть японские корни. Возможно, поэтому я увлекаюсь восточными единоборствами: у меня черный пояс по айки-дзюдзюцу.

телеведущая людмила барбир

Факт №3

Любимое занятие – собирать грибы. Я родилась в гуцульских Карпатах, моя мама до сих пор там живет. Когда приезжаю к ней в грибной сезон – первым делом идем в лес.

Факт №4

С Русланом Сеничкиным мы не сразу подружились, понадобилось время, чтобы «притереться». Сейчас близко дружим и в обычной жизни.

Факт №5

Вместе с карьерой телеведущей планирую продолжить развиваться в актерстве и съемках в кино, дубляже мультфильмов.

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Анастасия Епурь
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