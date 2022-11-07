Алла Пугачева против путина: как СССР напал на россию — Gazeta Wyborcza

Любовь народа к А.

«Простите меня, британцы, но Алла Пугачева — это этакая российская Елизавета II», — говорит главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. – Благодаря ей мы обязаны имиджу «русской женщины, которая всего достигла сама», и именно «мать семей» в России формирует политические настроения масс.

«Царица» советской, а впоследствии российской эстрады на протяжении многих лет была наиболее узнаваемой артисткой Восточной Европы. Мартынов отмечает, что для Запада был и остается непонятным феномен Аллы Пугачевой, «королевы страны, в которой монархия не действует с 1917 года».

«Пугачева является ключевым символом постсоветской реальности, политическим институтом для аполитического общества, потому что она воплощает преемственность между прошлым, что горько упоминается, и туманной надеждой на будущее», — объясняет он.

Самая современная россиянка

Верно. Старшие поколения россиян, хорошо помня советское время, а значит и годы наибольшей популярности Пугачевой, называют ее «голосом нации». И подразумевают не ее вокальные способности или творчество, а понимание проблем «простых людей» и ту близость, которую ей удается сохранять с ними, несмотря на достигнутый статус, имущество, славу и связи. Несмотря на то, что она живет в нескрываемой роскоши, первая дева СССР часто рассказывает о нуждах наиболее незащищенных социальных слоев. Она обращается за помощью к жителям бедной провинции, детям и женщинам, для которых, по ее мнению, главный и важнейший закон можно описать двумя словами: «быть счастливыми».

Этот имидж усилили не только государственные, но и свободные СМИ, ведь независимо от взглядов, политических симпатий и даже музыкальных предпочтений Алла пользуется уважением и сентиментальностью всех. Об этом свидетельствуют не столько многочисленные государственные награды, полученные представителями сначала советских, а затем российских властей, а прежде всего потрясающее количество посланий, которые – хотя примадонна официально завершила свою карьеру более десяти лет назад и угасла, на заднем плане регулярно съезжает. появляются о ней темы на веб-сайтах сплетен и новостных порталах.

Слава самой популярной советской певицы не угасла с распадом империи. Напротив, Алла Пугачева стала символом нации, которая формировалась на руинах СССР в 1991 году. Она осознает свою роль и значение, которое ей придается, даже если кокетливо подчеркивает, что никогда не хотела быть «девой» или «звездой», а лишь «поющей женщиной». Свой ошеломляющий успех в СССР она объясняет очень просто: «Я пела всем. Рядом со мной были такие же талантливые люди, как София Ротару и Валентина Толкунова, но у них был свой круг. А я был всем».

73-летняя Пугачева годами была лидером всевозможных опросов популярности; даже те, у которых респонденты отбирают претенденток на звание «самой современной россиянки». Для значительной части общества Владимир Путин и Алла Пугачева заняли уровни, отнюдь не противоположные позиции на пьедестале символов патриотизма.

Руки прочь от моего мужа

Это изменилось осенью. «Прошу внести меня в реестр иностранных агентов моей любимой страны, потому что я сочувствую своему мужу, честному, порядочному и искреннему человеку, настоящему и неподкупному патриоту России, желающему процветания Отечества, мира, жизни, свободы слова и требующего прекращения отправки наших ребят на смерть во имя иллюзорных целей, делающих нашу страну изгоем и ухудшающих жизнь наших граждан».

Такую запись в Instagram Алла Пугачева опубликовала в сентябре, через два дня после того, как ее мужа Максима Галкина власти внесли в реестр иностранных агентов.

Таким образом, примадонна впервые открыто, а не завуалированно выступила против российского нападения на Украину, давно критиковавшего ее муж, юморист, известный всем россиянам по государственному телевидению, никогда не подозреваемый зрителями в «оппозиционных симпатиях».

Взбешенная нападением на любимого мужа Пугачева, долго подчеркивая, что «единственное, чего она не может простить, это нападение на родных», она не остановилась на этом обращении. Она публично угрожала, что если власть «заденет Макса», то есть возбудит против него уголовное дело, то сама «заговорит», изъявила желание «обыграть убийство какого-то мужчины», а затем показательно покинула Россию, призвав те, кто поддерживал Путина «рабы». Ее реакция внимательных наблюдателей за жизнью Аллы не удивляет. Пугачева всегда была готова биться, как львица, в защиту людей, которых она любила. Возможно, это связано с тем, что над ней изнушались другие дети, которые смеялись над ее отцом, потерявшим глаз на войне.

Ее бунт вызвал жесткую критику со стороны ведущих пропагандистов, которые не только обвинили ее в «измене нации», «старой глупости» и «продажности», но и хотели подорвать ее талант. И даже призывали забрать полученные ею награды, медали и гражданство.

И глухая тишина Кремля. «Это четкий сигнал, что российские власти не совсем сошли с ума и осознают, что поднять руку на всенародную любовь будет для нее катастрофой», — объясняет Иван Преображенский.

Громким откликом раздался «Пугачевский бунт», в котором примадонна не только осудила действия Владимира Путина, но и демонстративно высмеяла его. Российский Твиттер был в смятении. «Не удивляйтесь. Самый известный гражданин России, за исключением Путина, резко и жестко назвал то, о чем не говорят государственные СМИ», — заявил в эфире Радио Свобода музыкальный критик и давний друг Пугачевой Артемий Троицкий.

Советник президента Владимира Зеленского даже видит в нем «начало конца режима Путина». «Алла Пугачева против Путина – это СССР нападает на Россию. В конце концов те, кто поддерживает вторжение, тоже идентифицируются с ним. Таким образом запятнала основной нарратив, оправдывающий эту войну», – прокомментировал Алексей Арестович.

Политический обозреватель Иван Яковлевна считает, что Алла Пугачева, как никто раньше, испортили ряды сторонников Путина, посеяв сомнения среди его сторонников.

«У среднестатистической российской головы сейчас конфликт, надо определиться, ответить на вопрос, действительно ли он сумасшедший, действительно ли он агент из-за границы», — объясняет он. «Алла знает и любит железный электорат Путина, который еще не готов услышать информацию о Буче, но способен понять чушь войны», — вторил Приображенский.

Оценка «бунта Пугачевой» не для всех однозначна. Часть не только украинского общества, но и российская оппозиция обвиняет ее в том, что она консервативна, не называет вещи своими именами и «жалеет наших ребят», а не украинскую нацию. Независимые эксперты, однако, отмечают, что выступление дипломатической, казалось бы, абсолютно аполитичной Пугачевой означает больше, чем лозунги и лозунги радикальной оппозиции.

«Его текст написан не для украинцев. Текст написан для власти! Для них это публичная наглость. Все услышали удар. Алла говорит с ними на их языке таким образом, и разрушает их нарратив. Это единственный способ говорить с меняющейся частью общества», – комментирует блогер Нина Белоцерковская.

Похороны Горбачева

Пугачева уехала с мужем и детьми в Израиль в первые дни вторжения, которое многими было расценено как молчаливый протест против войны. Семья путешествовала между Израилем, Кипром и Латвией, а пропагандистские СМИ регулярно сообщали об их деятельности, полученном гражданстве и финансовом кризисе. Через полгода Пугачева, как и сообщалось ранее, вернулась в страну.

Ее родные с самого начала отмечали, что примадонна сделала это лишь для того, чтобы доказать Кремлю, что не испытывает страха. И как оказалось со временем, реализовать часть собственной недвижимости. Тогда артистка резко и однозначно ответила на критику пропагандистов, окончательно отмежевавшись от оцепления власти.

3 сентября она участвовала в похоронах Михаила Горбачева, смерть которого прокомментировала так: «Я давно так не плакала. Времена, когда мы обрели свободу, прошли, мы больше не «империя зла» для всего мира и страх за будущее наших детей исчез.

Горбачев отвергал насилие как средство политики и сохранение собственных властей», – написала она в Instagram. Белковский, Троицкий и независимые журналисты не сомневались, что таким образом Алла Пугачева не только простилась с Горби, но и сказала, что действительно думает о Владимире Путине.

Кем был Путин? Мелкий политический деятель пугачевской эпохи». В последние недели в российском Интернете массово цитируется парафраз старой шутки, оригинальным героем которой был генеральный секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Леонид Брежнев. И не только из-за свирепых оппонентов, профессионально критикующих действия Путина и политику Кремля. Россияне, ежедневно сидящие перед экранами телевизоров, до которых нет шанса дотянуться ни независимые СМИ, ни оппозиционные активисты, начинают чувствовать подобное.

Но Алла, бывшая национальная гордость, может добиться даже не символа свободы, а памятного лучика света в серой советской действительности. Во всяком случае, для некоторых советских граждан, привыкших к определенным правилам и экономности власти, это поначалу было слишком раскованным и экстравагантным. Для интеллигенции – слишком пошлой и беззастенчивой, что ввязывается во все новые романы и скандалы, поя песни, которые часто считаются глупыми и банальными.

Простые, мелодичные песни Пугачевой, поющие о любви, радости, надежде и стремлении к счастью, лишь впоследствии стали частью растущего стремления общества к хорошей, яркой жизни. «В СССР не было свободы, и это был единственный фактор, на который я обратила внимание. Потому что эта свобода была во мне и благодаря ей я высоко взлетела», – сказала она в интервью писателю Дмитрию Быкову.

Она стала «человеческим лицом» позднего СССР. Это доказательство для людей, которые годами боялись мечтать, что существует открытый, доступный мир, в котором, если очень захотеть, можно добиться успеха, не теряя веры в величие собственной страны и нации, благодаря пропаганде глубоко укоренилась в обществе.

Так сложилось, что эта группа в возрасте от 40 до 80 лет составляет железный электорат Владимира Путина. Согласно их ожиданиям, Алла Пугачева, для которой свободный мир в определенной степени был доступен задолго до падения железного занавеса, не позволяла себе публично критиковать собственное отечество.

С АББОй не вышло

Она не вступала в открытые конфликты с властью или, по крайней мере, с теми, от кого зависело ее существование. Спустя годы она вспоминала, что во время концерта в Казахстане, увидев опоздавших представителей власти, зашедших в зал, иронически обратилась к ним со словами: «Можем продолжить? Вам удобно устроиться?».

Политолог Иван Преображенский отмечает, что «Пугачева имеет большой опыт общения с разными инстанциями. Именно благодаря этому ей удалось полностью подчинить себя российскую эстраду в прошлом». Об отношениях с властью она рассказала сама, признавшись, что призвала голосовать за Бориса Ельцина, принимая за агитационные концерты «огромные деньги».

Многое о ее статусе говорит анекдот, который она рассказала во время одного из концертов – она призналась, что в свое время письма к ней доходили даже тогда, когда отправители обращались к ним: «Москва. Кремль. Пугачева. Поэтому нет сомнения, что Пугачева годами придерживается установленных границ. Иногда она позволяла себе балансировать на их краю.

В середине 1980-х годов на пике популярности ей пришлось отказаться от роли в мюзикле «Шахматы», которую ей предложили бывшие участники группы Abba. Алла, опасаясь, что ее появление в лондонском шоу о холодной войне и советской действительности приведет к обвинениям в «антисоветской деятельности» и «нелегальном бегстве из страны», отказала западным музыкантам.

«Мы все стояли там – Тим, Бьорн и Бенни – рыдали, потому что я хотела петь, но я знала, что [власть] меня не отпустит. Ты не помнишь, какие это были времена? Я выбрала свою семью, потому что решила, что мне лучше упустить свою судьбу, чем их», — сказала она два года назад, она во время пресс-конференции в Москве.

В то же время Пугачева отмечает, что в стране она позволяла себе дерзость и раскрепощенность по отношению к власти. «Я всегда говорила, что если бы меня собрали со сцены, я бы писала книги. Если запретят писать, буду рисовать, запретят, все равно что-нибудь придумаю. Я всегда буду жить, как хочу, с той же внутренней свободой. Они должны были это выдержать. Эта свобода и склонность к бунтарству она сопровождала ее с детства.

Художник, которого нельзя было назвать «оппозицией» или «антисистемой», четко видел изъяны системы и представителей власти, а также архаичность, а иногда и отсталость общества.

«У нас тяжелая страна». «У нас еще немного нецивилизованный подход к некоторым вопросам [к гомосексуалистам]», а может вместо того, чтобы постоянно закручивать краны, стоит что-то изменить в нашей стране? Может, пора наконец-то начать жить?» – это лишь некоторые из ее многочисленных высказываний, которые давали понять, что, хотя у нее хорошие отношения с властью, она не может рассчитывать на ее слепую лояльность.

Или, по крайней мере, не всегда.

Когда в декабре 2014 года, после Крымской весны, аннексии полуострова и во время боев на Донбассе она получила от Владимира Путина орден «За заслуги перед Отчизной», Пугачева сказала: «Если бы можно было написать песню, чтобы в мире был мир, чтобы не было страха и тревоги за детей, я бы ее спела».

В ответ Путин сухо пожал ей руку, и примадонна вышла из комнаты, глядя в пол. Однако это не являлось признаком ее слабости.

По примеру идеальной русской женщины, то есть сильной, независимой и умной. Российские власти не совсем сошли с ума и осознают, что поднять руку на всенародную любовь нации было бы для них катастрофой.

Но она при этом сознательно остается в тени «мудрых мужчин» и власть имущих она критиковала так, чтобы неприятная правда прозвучала, но не помешала им. Да и сама она не создавала тогда лишних проблем.

Вскоре после возвращения Путина в Кремль на третий срок Алла Пугачева выразила убеждение, что «президент сам лучше знает, что поступил не так», дополнив свою речь сразу замечанием, желающим ему «всего лучшего». Я очень уважаю Владимира Владимировича Путина, я голосовал за него в 2000 году, агитировал и не беру своих слов. Но мне кажется, что даже такой умный и интересный политик, как он, не должен оседать постоянно на одном месте. Политическая сцена, как и любая другая, требует новых имен», – говорила она в 2012 году, на каждом шагу поддерживая потенциального соперника Путина, миллиардера Михаила Прохорова.

Через несколько лет она также решилась критиковать власть за то, что она протолкнула законы, нарушающие права и финансы артистов. А в 2015 году она спела «Святую ложь» — старую песню о «устать лгать и верить в спасение», которую украинские журналисты восприняли как сопротивление Пугачевой политике Кремля, в том числе и в отношении Украины.

Ангел-хранитель

Несмотря на эти образы, властям было бы трудно увидеть в нем политическую угрозу или символ оппозиции. Алла Пугачева раскритиковала активисток Pussy Riot за памятную акцию «Богородзико, прародитель Путина» в Храме Христа Спасителя, обвинив их прежде всего в бездарности.

Также она раскритиковала, как сказала в интервью «Ъ», «недостаточно мудрого и сильного» Алексея Навального за его «властолюбие, а не желание помочь людям». И даже протестующих против Кремля, «если они выходят на улицы не за идеями, а за деньгами».

В этих же заявлениях, частично в русле пропагандистского нарратива, ей удалось подчеркнуть, что власти не имеют права преследовать или заключать в тюрьму тех, кто ей противостоит. «Наказать тех людей, которые были, так сказать, в оппозиции, выходили и что-то требовали, кричали, махали руками? Я не хочу быть в этой толпе, потому что я действительно не человек из толпы, но я думаю, что вы должны их слушать. Долг человека, имеющего власть, — прислушиваться к мнению других. Если их услышат, у них, может быть, не будет причин кричать», — сказала она много лет назад в интервью «Новой газете».

Она производила впечатление человека, который любил свою Родину и все, что с ней связано, несмотря на то, что осознавала все его недостатки и несовершенства.

«На последнем суде я хотел бы просить Бога, чтобы позволил мне стать ангелом-хранителем страны. Хотелось бы, чтобы я могла защитить ее», — сказала она в одном из интервью.

Эксперты подчеркивают, что определенный консерватизм по отношению к власти и честность, а также впечатление, что Алла испытывает большую связь и солидарность со страной и нацией, чем с государством и властью, вызывали у россиян, вопреки видимости недоверие к кремлевским ребятам. и, благодаря советскому опыту, убедившись в том, что «все лгут» – видят в этом «настоящее». «Она всегда была на волне со своей аудиторией. Она умела сказать то, что люди хотели от нее услышать и вербализировать музыку их души. В определенной степени ей это удается и сегодня», — прокомментировал в эфире Радио Свобода политолог Станислав Белковский.

Многие отмечают, что «она всю жизнь искала простого, женского счастья», которое ей должен был дать только пятый мужчина Максим Галкин. Муслим Магомаев пишет о ней: «Когда меня спрашивают, какая Пугачева в жизни, я честно отвечаю, что не знаю. Сегодня да, а завтра совсем иначе. Честный к муравьям и великолепно фальшивый. Нежный, трепещущий, плаксивый и одновременно грубый и резкий. Улыбающаяся и флегматичная, страдающая от собственных размышлений. Ангел и демон». Однако все они единодушны: Алла «очень любит Россию».

На последнем суде я хотел бы попросить Бога, чтобы позволил мне стать ангелом-хранителем страны

Эксперты подчеркивают определенный консерватизм по отношению к власти и честности, а также впечатление, что Алла больше чувствует связь и солидарность со страной и народом, чем с государством и властью,

что россияне — вопреки видимости, мнительны к кремлевской верхушке и в силу советского опыта убеждены, что «все лгут» — воспринимают это как «настоящее».

«Она всегда была на волне со своей аудиторией. Они могли сказать то, что люди хотели услышать от нее, и озвучить музыку их души. Как-то это ей удается и сегодня», — прокомментировал недавно в эфире Радио Свобода политолог Станислав Белковский.

Многие отмечают, что «всю жизнь она искала простого, женского счастья», которое ей суждено было подарить только ее пятый муж, Максим Галкин. Муслим Магомаев писал о ней: «Когда меня спрашивают, какая Пугачева в жизни, я честно отвечаю, что не знаю. Сегодня такая завтра совсем другая. Честно к муравьям по коже и замечательно фальшиво. Нежная, трепетная, слезливая, и одновременно грубая и резкая. Смеется и флегматическая, страдающая собственными размышлениями. Ангел и Демон».

Однако они единодушны: Алла «очень любит Россию».