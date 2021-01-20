21 января всемирно известному испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго исполняется 80 лет. Его оперная карьера началась более полувека назад. Сильный голос, невероятная харизма и трудолюбие позволили Доминго стать оперной легендой.

Не только опера, но и футбол

Полное имя певца Хосе Пласидо Доминго Эмбиль. Он родился в столице Испании Мадриде. Его отец Пласидо Доминго-старший и мать Пепита Эмбиль были известными певцами – звездами испанской оперетты сарсуэлы. Когда Пласидо было восемь лет, родители переехали в мексиканскую столицу – Мехико, где организовали собственную театральную труппу.

Уже в 14-летнем возрасте Доминго поступил в мексиканскую консерваторию, где изучал пение и дирижирование, а в шестнадцать выступал на сцене наравне с другими исполнителями. В 18 лет, несмотря на молодость, Доминго стал одним из солистов Национальной мексиканской оперы. В дебютном спектакле он пел арию Борсы в опере «Риголетто», выступая вместе с оперными звездами страны. А через несколько лет исполнил арию в «Лоэнгрине» Вагнера, которую выучил за три дня. Какой титанический труд он проделал, станет ясно, если сказать, что оперы Вагнера считаются самими сложными даже для очень опытных исполнителей.

Впрочем, пение было не единственным увлечением Доминго. С молодости он занимался спортом, в частности футболом, в котором считался далеко не последним игроком. Это увлечение он сохранил на многие годы, а сейчас активно болеет за команду «Реал Мадрид». Став известным оперным певцом, Доминго выступал во всех известнейших театрах мира – в Ла Скала, Ковент-Гардене, оперных театрах Далласа, Вероны, а в нью-йоркской Метрополитен-опере был премьером в течение сорока лет.

Пел серенады под окнами возлюбленной

Певец был женат дважды. Первой женой Доминго была пианистка Анна Мария Герра. Брак продлился всего несколько месяцев – до рождения первенца, сына Хосе. Возможно, причиной развода стало то, что супруги были очень молоды – Пласидо Доминго к моменту свадьбы исполнилось всего 16 лет.

Рождение ребенка заставило Доминго браться за любую музыкальную работу. Он пел в мюзиклах, играл на фортепиано для гастролирующих трупп, подрабатывал тапером в барах, участвовал в телевизионных постановках.

Второй брак оказался более прочным. С Мартой Орнелас, которая стала его второй женой, Доминго познакомился во время учебы в консерватории Мехико. Девушка собиралась стать певицей и обладала прекрасным лирическим сопрано. Ей прочили большое будущее, поэтому родители и слышать не хотели ни о каких ухажерах. И Доминго, чтобы добиться взаимности, пришлось сначала найти взаимопонимание с ее родителями.

Каждый вечер он пел серенады под окнами возлюбленной, но рассерженный отец Марты вызывал полицию. Правда, пел юноша так хорошо, что у полицейских не хватало духа прервать его посреди «выступления», и они давали ему возможность допеть до конца.

Доминго не отступал, и родителям пришлось смириться – в 1962 году Пласидо и Марта поженились. В этом браке родилось двое сыновей – Пласидо-младший и Альваро. Марта оставила театральную карьеру и на многие годы посвятила себя семье. И только когда дети стали самостоятельными, Марта Орнелас вернулась к творческой деятельности, но уже в качестве оперного режиссера.

Скандалы и награды

В прошлом году в Метрополитен-опере разразился скандал, равного которому в этом театре не было уже много лет. Пласидо Доминго обвиняли в сексуальных домогательствах, причем свидетельствовали против него 20 женщин. Их обвинения даже опубликовало агентство «Ассошиэйтед пресс». Несмотря на то, что певец все категорически отрицал, контракт с театром был расторгнут, а опера Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии отменили участие мировой знаменитости в концертах. Также Доминго пришлось расстаться с оперным театром Лос-Анджелеса, где он занимал пост генерального директора. Однако уходить со сцены Доминго пока не собирается.

Пласидо Доминго внесен в Книгу рекордов Гиннесса как певец, вызвавший самые длительные аплодисменты: в 1991 году после спектакля «Отелло» в Вене овации продолжались 80 минут. Также Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий – намного больше, чем любой другой исполнитель. Более 20 раз он открывал престижнейшие сезоны в Метрополитен-опере, побив рекорд еще одного оперного певца с мировой славой – Энрике Карузо. Тот сумел это сделать только 17 раз.

Кроме этого, Доминго имеет множество самых престижных наград, и не только связанных с певческой деятельностью. Он кавалер Большого креста нескольких орденов Испании и Италии, командор ордена Почетного легиона, командор французского ордена Искусств и литературы, а также рыцарь-командор ордена Британской империи и офицер ордена Ацтекского орла. А в феврале 2019 года, когда Пласидо Доминго приезжал в Украину, ему было присвоено звание почетного профессора Киевской консерватории. В марте прошлого года Пласидо Доминго перенес коронавирусную инфекцию.

Проект «Три тенора» начался с футбольного чемпионата

В 1990 году компания ВВС в качестве заставки во время трансляции чемпионата мира по футболу использовала арию «Пусть никто не спит» из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, которую исполняли три лучших тенора мира – испанцы Пласидо Доминго и Хосе Каррерас и итальянец Лучано Паваротти. Выступление было записано в древних термах Каракаллы накануне чемпионата. Запись этого концерта стала самым продаваемым классическим альбомом всех времен. Позже певцы выступали еще в трех финалах футбольного Кубка мира.

Фото: https: tsn.ua, uk.p-advice.com

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