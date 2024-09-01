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В Одесской области 87-летний пенсионер снова пошел в школу

В Одесской области 87-летний пенсионер снова пошел в школу

Вениамин Коломийченко, несмотря на солидный возраст, работает директором Любашевского лицея №2. И делайте это – успешно. Успевает и первоклассникам экскурсию провести и хороший ремонт учебного заведения организовать. Как ему это удается, читайте в материале Одесской Жизни.

Как отремонтировать лицей без государственных средств

В 2024 году около тысячи школьников в День знаний переступят порог Любашевского лицея №2, из них 300 первоклассников.

Учебное заведение, как всегда, готово к новому учебному году. Ведь с тех пор, как Вениамин Дмитриевич Коломийченко в марте 1995-го возглавил образовательное учреждение, здесь всегда что-то строится, обновляется и оборудуется.

Правда, из государственного бюджета, в частности, на текущий ремонт, средств не выделяется, поэтому директор обходится преимущественно спонсорской помощью местных фермеров, предпринимателей, бывших выпускников школы и т.д. Срабатывает его авторитет.

Директор живо, несмотря на свои 87 лет, проводит экскурсию по школьным корпусам, демонстрируя отремонтированные классы, кабинеты, коридоры, пищеблок и столовую. Это уже его юбилейная, тридцатая подготовка лицея к учебно-воспитательному процессу. А вот любимому делу воспитания подрастающего поколения Вениамин Дмитриевич посвятил более 60 лет, вернувшись в родную школу учителем физики и математики.

Коломийченко

Вениамин Дмитриевич Коломийченко в марте 1995-го возглавил образовательное учреждение, которым руководит до сих пор.

Тонная краска на фасад

Педагог рассказал, что текущий ремонт помещений и фасада выполнен бережными руками технического персонала школы. Только на покраску потратили более тонны краски. В этом году еще и обустроен двор возле корпусов начальной школы. Самый старый построен еще в 1938 году.

Чтобы облагородить территорию, предоставили средства и стройматериалы фермеры и предприниматели Григорий Тулба, Андрей Высокий, Виктор Ляховецкий, Григорий Байрамов, Олег Алексеенко, Александр Дорошевский, Светлана Поперечная, Юрий Степаненко, Дмитрий Лысенко, Виталий Котюжинский.

ремонт школы

Вениамин Коломийченко руководит ремонтом школы.

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Ученик и учитель — партнеры

В своей педагогической работе Вениамин Дмитриевич всегда налаживает партнерские отношения между учеником и учителем. Демократичности в учебно-воспитательном процессе ветеран педагогической нивы придерживается, когда получил диплом.

Первые выпускники Вениамина Дмитриевича уже стали пенсионерами и они всегда рады пообщаться с ним, вспомнить свои счастливые школьные годы.

— Школа моя родная стихия, моя жизнь. И я благодарю судьбы, что еще есть силы и воодушевления здесь работать, — отметил заслуженный учитель Украины Вениамин Коломийченко.

На анонсном фото — Вениамин Коломийченко, директор Любашевского лицея №2, награждает лучшую ученицу школы

Юрій Федорчук
Юрий Федорчук ПРОФИЛЬ
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