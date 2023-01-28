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Льготы на коммуналку: что изменилось?

Льготы на коммуналку: что изменилось?

С начала этого года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачиваются Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и только деньгами.

Для пенсионеров и льготников, которые и ранее получали льготы деньгами или обратились за предоставлением выплаты с декабря 2022 года, суммы будут перечислять на их счета, открытые в уполномоченных банках, или на «Укрпочту» (зависит от выбранного льготником способа выплаты). Такой же механизм предусмотрен и для пенсионеров, которые получали льготы не в денежной форме до декабря 2022 года.

Другим льготникам (не пенсионерам), которые до декабря 2022 года получали льготы не деньгами, суммы за льготы с января будут перечисляться на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом в «Ощадбанке». Об открытии такого счета сотрудники ПФУ обязательно проинформируют льготника. Чтобы получить деньги, нужно лично обратиться в «Ощадбанк» и заключить соответствующий договор.

Если льготник желает получать деньги в другом банке или через отделение «Укрпочты», ему необходимо обратиться с заявлением в территориальное управление Пенсионного фонда.

Получая «льготные деньги» на руки, льготники должны самостоятельно рассчитываться за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Сэкономленными средствами можно будет распоряжаться на свое усмотрение.

Напомним, с 1 декабря 2022 года назначает и выплачивает субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг Пенсионный фонд (ранее этим занимались органы соцзащиты).

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Фото: Domik.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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