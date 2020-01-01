Как бороться с похмельным синдромом?

Приближается череда зимних праздников, а значит, застолий с большим выбором горячительных напитков не миновать. Сколько допустимо выпить, чтобы утром после посиделок не болела голова, и что делать, если вы все же «перебрали», рассказала врач-терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

Симптомы отравления

Похмелье (похмельный синдром) – это состояние алкогольного отравления, которое возникает после злоупотребления спиртными напитками. Его симптомы могут проявиться уже через несколько часов, но чаще – наутро после застолья.

Основные признаки похмелья: пульсирующая головная боль, сильная жажда, ощущение сухости и неприятный привкус во рту, нарушение сердечного ритма, отек, изжога, тошнота, расстройство пищеварения, потеря аппетита. Для похмельного синдрома также характерны раздражительность, апатия и упадок сил. Часто наблюдаются и покраснение глаз, дрожь в руках или во всем теле, чувство озноба или жара (иногда они чередуются).

Так организм сигнализирует о том, что вступил в борьбу с токсинами и ядовитыми веществами – в частности, ацетальдегидом, образующимся в результате распада этанола. Ацетальдегид токсичнее самого алкоголя в десятки раз и именно он вызывает сердцебиение, повышенную потливость, тошноту и рвоту.

Спиртное также обладает мочегонным эффектом, что приводит к постепенному обезвоживанию организма. Кроме того, алкоголь расширяет сосуды, вызывает изменения в работе мозга и нарушение обмена веществ, раздражает желудок и кишечник.

Принимаем меры «до»

Если вы знаете, что вам предстоит застолье с употреблением спиртного, примите ряд профилактических мер.

Не начинайте возлияния на голодный желудок – сначала съешьте что-то сытное – бутерброд с маслом и икрой или сыром, кусочек мяса или рыбы. Смягчит действие алкоголя на организм и картофель с квашеной капустой. Еще один классический проверенный рецепт – выпить за час-полтора до застолья 8-10 таблеток активированного угля, сорбент примет основной удар от ядовитых продуктов распада этанола на себя.

В начале праздника определитесь, что вы пьете, – шампанское, вино или более крепкие напитки – водку, коньяк, виски. Не смешивайте спиртное разных видов (тем более «понижая» градус) и не запивайте сладкой газировкой – она ускоряет всасывание алкоголя в кровь, и вы быстрее опьянеете.

Для того чтобы на следующий день чувствовать себя лучше, важно, помимо спиртного, пить за праздничным столом и достаточное количество воды – это предотвратит потерю жидкости. Перед сном также выпейте хотя бы один стакан воды.

Скорая помощь «после»

Если ваши планы благоразумно вести себя за праздничным столом потерпели фиаско, необходимо грамотно устранить последствия. Ваша задача – восполнить в организме недостаток жидкости и витаминов, улучшить самочувствие и настроение. Для этого пейте воду с добавлением меда и лимона, мятный чай, фруктовые соки (особенно полезны гранатовый и яблочный). Показаны при похмелье и куриный или говяжий бульон, огуречный или капустный рассол (без уксуса). Кроме того, ограничьте физическую активность, по возможности отлежитесь или поспите днем, придерживайтесь диетического питания или вообще устройте разгрузочный день.

Если же вы серьезно перебрали и полумеры явно не помогут, обратитесь за помощью к медицинским препаратам. От головной боли примите любое обезболивающее лекарство, от тошноты и спазмов в желудке спасут сорбенты.

Кофе и «опохмел» не помогут

Вопреки распространенному мнению, крепкий кофе при похмелье не рекомендован, поскольку он усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и тоже выводит жидкость из организма.

Не стоит и «похмеляться» – этот способ эффективен только для людей, страдающих алкогольной зависимостью. В здоровом организме «добавка» алкоголя вызовет лишь образование дополнительной порции токсичного ацетальдегида.

Чтобы не болела голова…

В целом наркологи считают допустимой и относительно безопасной нормой для женщин – бокал шампанского и бокал вина (по 150 мл), для мужчин – 100-150 грамм крепкого алкоголя (виски, водка, коньяк).

Подготовила Ирина Лебединец

Фото: кадр из фильма “Плохой Санта”

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