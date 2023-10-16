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Лампа-гриб и забавные куклы: на одесской Молдаванке создали сказочный уголок (фоторепортаж)

Лампа-гриб и забавные куклы: на одесской Молдаванке создали сказочный уголок (фоторепортаж)

Здесь аист разговаривает о чем-то с доброй змеючкой, абажур от лампы превратился в гриб, а старая (простите, винтажная) новогодняя игрушка словно выросла из земли, превратившись в цветок. Все это и многое другое – «экспонаты» сказочного уголка на Молдаванке, совсем рядом со Староконным рынком.

Что за заборчиком?

Конечно, если речь идет о Молдаванке да еще рядом со Староконкой, можно ожидать: сейчас увидишь что-то необычное. Но, кажется, здесь, в Староконном переулке, появился настоящий уголок счастливого детства словно сам по себе.

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Это вам не просто старый дворик на Молдаванке и не клумба, созданная заботливыми руками креативных одесситов. Это действительно уголок, потому что он находится с торца старого дома. А вот бережные руки… Да, все создано ими, даже заборчик сделан так, чтобы можно было подойти, присмотреться, порадоваться и подумать, как бы привести сюда ребятишек и рассказать им какую-то непривычную сказку о героях этого сказочного уголка.

А героев здесь много, так что и сказок можно придумать сразу несколько…

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Сказочный уголок на Молдаванке-8

Герои сказок – перед вами

Игрушки расположены так, что некоторыми можно даже поиграть, а другими – только полюбоваться сквозь забор. А может, и свою принести…

Кроме игрушек и кукол «картинку» создали самые разные вещи (мы же рядом со Староконным рынком!), и все это вместе – этакая забава, причем не только для детишек.

Вот стояла я, изучала все это «действо», и сама радовалась, как ребенок. Казалось, что попала на съемочную площадку, где создается некий мультик, который принесет радость или хотя бы надежду на нее…

Ну а как все это выглядит – смотрите на наших фото:

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Сказочный уголок на Молдаванке-11
Сказочный уголок на Молдаванке
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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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