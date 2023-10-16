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Лампа-гриб і потішні ляльки: на одеській Молдаванці створили казковий куточок (фоторепортаж)

Лампа-гриб і потішні ляльки: на одеській Молдаванці створили казковий куточок (фоторепортаж)

Тут лелека розмовляє про щось із доброю зміючкою, абажур від лампи перетворився у гриб, а стара (вибачте, вінтажна) новорічна іграшка наче виросла із землі, перетворившись у квітку. Все це і багато чого іншого – «експонати» казкового куточка на Молдаванці, зовсім поруч зі Старокінним ринком.

Що за парканчиком?

Звісно, якщо йдеться про Молдаванку та ще поруч зі Староконкою, можна чекати на щось незвичне. Та, здається, тут, у Старокінному провулку, з’явився куточок щасливого дитинства наче сам по собі.

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Це не старий дворик на Молдаванці і не клумба, що створена дбайливими руками креативних одеситів. Це дійсно куточок, бо знаходиться він з торця старого будинку. А от дбайливі руки…

Так, все створено ними, навіть парканчик зроблений так, аби можна було підійти, придивитися, порадіти та подумати, як би привести сюди дітлахів та розказати їм якусь незвичку казку про героїв цього казкового куточка. А героїв тут багато, тож казок можна придумати одразу кілька…

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Сказочный уголок на Молдаванке-7
Сказочный уголок на Молдаванке-8

Герої казок – перед вами

Іграшки розташовані так, що якимись можна навіть погратися, а деякими тільки помилуватися крізь паркан. А, може, й свою принести…

Окрім іграшок і ляльок «картинку» створили різні речі (ми ж біля Старокінного ринку!), і все це разом – така собі забава, причому не тільки для діточок.

Бо ж стояла я, вивчала все це «дійство», і сама раділа, наче дитина. Здавалось, що потрапила на знімальний майданчик, де створюється якийсь мультик, що принесе радість чи хоча б надію на неї…

Ну а як це все виглядає – дивіться на наших фото:

Сказочный уголок на Молдаванке-9
Сказочный уголок на Молдаванке-10
Сказочный уголок на Молдаванке-11
Сказочный уголок на Молдаванке
Сказочный уголок на Молдаванке-12

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