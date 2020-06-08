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Лайфстайл, советы, рецепты: секреты домашней кухни от Джейми Оливера

Лайфстайл, советы, рецепты: секреты домашней кухни от Джейми Оливера

Многие знают британского шеф-повара Джейми Оливера благодаря кулинарному шоу «Голый повар». В культовой программе начала 2000-х, будучи еще юношей, Джейми показывал, как легко и просто готовить сложные блюда. Сейчас Джейми издал несколько книг с рецептами и имеет собственные рестораны. К его кулинарным советам прислушиваются многие.

Прошло уже 20 лет с того дня, как повар-любитель Джейми Оливер впервые появился на экранах в передаче «Голый повар». С тех пор он стал любимчиком миллионов. Джейми с удовольствием делится секретами легкой готовки со всеми, кому это интересно. Он издал около двадцати кулинарных книг, которые были переведены на 36 языков и стал ведущим более 30 тематических передач. Но и это не все. Джейми также активно занимается благотворительностью — он учит трудных подростков на поварскому искусству и ведет кампании в поддержку здорового питания для школьников.

Мои дети — это мои главные пять ингредиентов в жизни. Советую родителям несколько раз в месяц брать ребенка с собой на рынок. В идеале объяснять ребенку, какие продукты полезны и что конкретно они дают организму, как влияют на самочувствие. Мы всегда готовим что-то вместе, особенно я обожаю делать своим младшим мороженое из смузи. Такое блюдо точно увлечет ребенка:

  • Банан
  • Ягоды
  • Орехи
  • Молоко

Возьмите чуть подмороженный банан, несколько ягод, орехов и немного молока. Смешайте ингредиенты в блендере и затем залейте смесь в формочки для мороженого. Во-первых такой смузи очень полезен, а во-вторых — это ведь мороженное.

Рекомендую делать запасы в морозилку. Холодильник — гениальное изобретение, которое на самом деле помогает не только хранить еду, но и экономить средства. Например, если я покупаю лишние чили перцы на рынке, часть я всегда замораживаю и потом натираю в готовую пасту. Также для приготовления любимого рагу или гуляша я всегда использую замороженные «масляные бомбочки» — заливаю формы для льда оливковым маслом с пряными травами типа базилика, розмарина и тимьяна.

Моя цель — научить людей правильно питаться. Наполните свой рацион различными фруктами, овощами, постным мясом, рыбой, яйцами, бобовыми, орехами, семечками, цельнозерновыми и молочными продуктами, естественно, с низким содержанием жира. Обеспечьте свой организм различными питательными веществами, чтобы оставаться сильными и здоровыми. Узнайте больше о пище, которую вы едите — мы должны понимать, откуда берется еда и как она влияет на наши органы.

Незаменимые советы от Джейми Оливера

  • Мойте тщательно руки, прежде чем идти на кухню.
  • Чтобы молоко не скисло, добавьте в пакет щепотку соли.
  • Чтобы сохранить листья салата свежими, заверните их в бумажное кухонное полотенце, положите в пакет и спрячьте в холодильник.
  • Если вы пересолили суп, добавьте немного очищенного картофеля.
  • Если хлеб начинает черстветь, рядом положите кусочек свежего сельдерея.
  • Если рис подгорел, положите на него кусочек белого хлеба и оставьте на 5-10 минут.

Как испечь кокосовый хлеб?

Ингредиенты:

  • сухие дрожжи — 7 г,
  • мед — 2 ст. ложки,
  • спелый банан — 1 шт.,
  • яйцо — 1 шт.,
  • мука грубого помола — 800 г,
  • кокосовое молоко — 400 мл,
  • кокосовая стружка — 200 г,
  • теплая вода — 200 мл, 
  • сливочное масло — для смазки.

Приготовление. Дрожжи и мед перемешать с водой. Очистить и растереть банан. Взбить яйцо. Смешать муку, банан, взбитое яйцо, кокосовое молоко и стружку. Добавить в смесь дрожжи и замесить тесто. Накрыть тесто влажным полотенцем и оставить на час. Размять тесто на посыпанной мукой поверхности и скатать в шар. Разделить шар на две части и поместить в две смазанные маслом формы. Снова накрыть влажным полотенцем и оставить в теплом месте, пока тесто не поднимется. Выпекать хлеб при температуре 200ºC около 30 минут.

Источники: elle.ru, fakty.ua, jaymi-oliver.ru.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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