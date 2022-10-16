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Куда обращаться за бесплатной правовой помощью?

Куда обращаться за бесплатной правовой помощью?

С начала войны Ассоциации юристов Украины открыла бесплатную «горячую линию» для помощи пострадавшим.

Проект стал очень востребованным, поэтому продолжает развиваться. Около ста волонтеров-юристов дают ответы на следующие вопросы:

  • мобилизация;
  • трудовые отношения;
  • налоги;
  • помощь внутренне перемещенным лицам;
  • документирование военных преступлений;
  • фиксация ущерба от войны и другие.

Вопрос можно задать, заполнив форму на сайте: hotline.uba.ua. Или позвонить на «горячую линию»: (044) 334-56-76 (бесплатно для жителей Киева); 0800-33-58-18 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов). Время работы — в будние дни, с 9.00 до 18.00.

Напомним также, что по-прежнему работает Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи Министерства юстиции: 0800-213-103 (круглосуточно).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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