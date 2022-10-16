Куда обращаться за бесплатной правовой помощью?

В Украине заработала бесплатная юридическая помощь для беженцев Временно перемещенные лица (ВПЛ) теперь могут круглосуточно и бесплатно получить юридическую помощь с помощью чат-бота. При необходимости, чат бот перенаправит к юристам. ПОДРОБНЕЕ

Знай свои права: пять вопросов о сроках принятия наследства Один из часто задаваемых нашими читателями вопросов – получение наследства. Ведь наследникам надо знать не только о том, как получить наследство, но и о том, что сделать это надо вовремя. В противном случае возникает масса нюансов, решение которых потребует и дополнительного времени, и дополнительных затрат. На самые важные вопросы мы ответим в этом материале. ПОДРОБНЕЕ

Юридическая помощь: кто и где может получить ее бесплатно? Система предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Украине функционирует с 2013 года. Не каждый может себе позволить посетить частного юриста или адвоката, поэтому для большинства услуги государственного бюро правовой помощи остаются самыми доступными. Кто может ими воспользоваться? ПОДРОБНЕЕ