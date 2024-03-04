Куда делось золото Одессы?

Загадка наследия Фаберже

В свое время по числу ювелиров Одесса превосходила все города империи. Здесь работали и мастерские мелких ремесленников, и роскошные магазины крупных коммерсантов.

В Пале-Рояле — прославленная ювелирка Карла фон Меля, того самого, которого «обчистила» Сонька Золотая ручка. На Дерибасовской — «Бриллиантовые, золотые, серебряные изделия и карманные часы» Менаше Пурица, фамилия которого стала нарицательной, и на одесском языке выражение «крутой пуриц» означает ну очень важного господина.

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Мемориальная доска, установленная у входа в Пассаж, напоминает, что более 100 лет назад здесь размещался одесский филиал прославленной ювелирной империи Фаберже. А на Тираспольской работала фабрика золотых и серебряных изделий легендарной фирмы.

Со временем одесский филиал выработал свой стиль, определенный вкусами южан, — нарядный и «богатый». А местные мастера освоили «школу Фаберже».

В 1918 году Карл Фаберже попытался вывезти имущество одесского магазина и фабрики. Но безуспешно. Скорее всего, оно было разворовано. Неизвестно, и где находится легендарное яйцо Фаберже, подаренное одесскими ювелирами главе фирмы. Ювелирная безделушка была с секретом. По слухам, внутри яйца находился то ли памятник дюку де Ришелье, то ли здание оперного театра. Если оно не утрачено, то сегодня, считают знатоки, скорее всего, хранится в сейфе одного из швейцарских банков.

Блеск и нищета одесского ювелирного завода

И во время исторических катаклизмов мастера-ювелиры в Одессе не перевелись. А в 50-х годах прошлого века в городе появился ювелирный завод (ОЮЗ). Вскоре он вошел в тройку лучших подобных предприятий СССР.

Изготавливали здесь не только ювелирку для рядового отечественного потребителя. По индивидуальным заказам мастера создавали уникальные изделия для советских звезд эстрады, генсека КПСС Леонида Брежнева и его дочери Галины, первого секретаря ЦК Владимира Щербицкого. На международных аукционах тремя бриллиантовыми кольцами от одесских ювелиров обзавелась королева Англии. Поступали заказы на эксклюзивные украшения из США.

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— Уровень специалистов был очень высокий, — вспоминает ювелир со стажем Владимир. — Уникальные произведения создавали замечательные ювелиры-художники Леонид Косыгин, Алексей Годына, Владимир Балух.

Расцвет завода пришелся на 70-80-е годы. А в начале 90-х он был приватизирован и обанкротился. В 2009-м — и вовсе закрыт. Задолженность по зарплате сотрудникам так и не выплатили. Одесситы горько шутили: «Что, золота для расчета с работниками не хватило?»

Об огранке камней и серебрении золота

Вместе с тем в конце 80-х в Одессе появилось множество частных ювелиров. Были среди них и мастера высокого уровня, и те, кто занимался ремонтом изделий. Спрос на ювелирку был большой. Требования заказчиков — крайне высокие. Поэтому в то время многие ювелиры умели делать все.

— Сначала придумываешь и рисуешь несколько вариантов эскизов изделия — карандашом на бумаге, — рассказывает о своей работе Владимир. — А так как заказчик зачастую не понимает, что получится в результате, приходится с ним встречаться и в процессе работы. Отливаешь заготовку, тянешь металл, лобзиком выпиливаешь детали, гравируешь, подгоняешь, переделываешь. А если нужен какой-то камень, который нельзя купить (скажем, кабашон из аметиста), сам выкатывал этот кабашон. Или огранку какую-то фантазийную делал.

Многие клиенты хотели иметь уникальные изделия — особенно те, кто собирался выезжать из страны. Случались и достаточно рискованные заказы, не скрывает ювелир. Одна заказчица, например, попросила покрыть серебром золотую ладанку весом граммов 15 и достаточно толстую цепь к ней. К тому же — заменить звено с золотой пробой на серебряную. Объяснила, что не может вывезти изделие за границу. Заказ ее выполнили. Но на границе даму с посеребренным золотом все же задержали. Ювелира она «сдала». И пришлось мастеру объясняться в КГБ.