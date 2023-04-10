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Как одесский ювелир Рухомовский обманул парижский Лувр

Как одесский ювелир Рухомовский обманул парижский Лувр

Израиль Рухомовский — ювелир всемирного масштаба, который проживал в Одессе на улице Успенской. Он был самоучка и даже не получил профессионального образования. Сумел обмануть экспертов и искусствоведов одного из известнейших музеев мира.

В детстве родители готовили Рухомовского к карьере раввина, но его привлекало рисование и резьба по камню. В юности он работал подмастерьем у одного из киевских ювелиров, а в 1892 году перебрался в Одессу.

В 1895 году ювелир получил заказ от неких братьев Гохманов на изготовление тиары скифского царя Сайтоферна, якобы для подарка харьковскому профессору археологии. 

Но на самом деле аферисты Гохманы повезли тиару в Париж и сумели продать ее Лувру за бешеные деньги — 200 тысяч франков. Многие эксперты мирового уровня, а также директор Одесского археологического музея Эрнст фон Штерн и одесский ученый Александр Бертье-Делагард, высказывали сомнение в подлинности тиары. Однако дирекции Лувра так хотелось получить артефакт, что к их мнению она не прислушалась. Но вскоре все же было доказано, что тиара — подделка.

тиара Сайтоферна сдалана Рухомовским

Лувр оплатил Рухомовскому дорогу в Париж, и там он признался, что тиара — его рук дело. Он рассекретил состав сплава и на глазах у изумленных ученых отчеканил фрагмент тиары. Скандал был страшный, о Рухомовском говорил весь Париж, а над дирекцией Лувра потешался весь мир. 

Рухомовский вернулся в Одессу, но через несколько лет эмигрировал в Париж, где работал реставратором. Что касается тиары, то она до сих пор хранится в Лувре, правда, уже в отделе декоративных искусств. Другие работы Рухомовского украшают экспозиции Киево-Печерской лавры и музей Фаберже.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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