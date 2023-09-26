Кто в Одессе отвечает за качество воды из крана?

Ежегодно 18 сентября отмечают Всемирный день мониторинга воды. Традиционно в этот день берут пробы воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и животных. Кто и как проверяет качество питьевой воды в Одессе, нам рассказали в компании Инфоксводоканал.

Ежегодно 18 сентября отмечают Всемирный день мониторинга воды. Традиционно в этот день берут пробы воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и животных. Кто и как проверяет качество питьевой воды в Одессе, нам рассказали в компании «Инфоксводоканал».

— Как происходит процесс очистки питьевой воды в Одессе?

— Чтобы вода в Одессе, которую одесситы получают из водопровода, соответствовала нормам питьевой, она проходит несколько этапов очистки: от механической до очистки реагентами на современном европейском оборудовании. Это сложный и ответственный процесс, обязательной составляющей которого является лабораторный контроль воды как на этапе очистки, так и на этапе ее подачи.

— Как проводят лабораторный контроль воды?

— «Инфоксводоканал» проводит производственный лабораторный контроль на базе своих сертифицированных лабораторий. Химики-лаборанты работают круглосуточно на современном оборудовании ведущих мировых производителей. Пробы воды отбираются в разных локациях города, анализ проводится по более чем 55 показателям. Параллельный независимый лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба. По результатам последних исследований, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям.

— Что может повлиять на качество питьевой воды?

— Не стоит забывать, что в наших домах есть свои внутридомовые системы, которые могут оказывать влияние на воду (ржавые трубы или неполадки во внутриквартирных системах). Например, длительное отсутствие водоснабжения может быть причиной кратковременного окрашивания воды в бурый цвет сразу после ее включения (из-за ржавых труб), в таком случае воду необходимо пропустить или можно воспользоваться ею немного позже. Вода голубого цвета в одной квартире — результат нарушения монтажа внутриквартирной водопроводной системы, водомера, отказ от обратного клапана. В этом случае при отключении водоснабжения, в систему (как из сосудов) может всасываться окрашенная ароматизаторами вода из бачков унитаза. Поэтому здесь нет вины водоканала или ЖКС.

— Есть ли план действий в случае форс-мажора?

— Все службы и подразделения «Инфоксводоканала», несмотря на астрономические долги потребителей в полмиллиарда гривен, обеспечены необходимым запасом реагентов и материалов. Специалисты работают в штатном режиме, соблюдая технологию водоочистки и водоотведения. В любых нестандартных ситуациях мы настоятельно рекомендуем своим потребителям не пользоваться фейковыми источниками.

Где получить информацию о состоянии воды в Одессе

Официальные каналы Инфоксводоканал:

сайт «Инфоксводоканала»: infoxvod.com.ua,

телеграм-канал: t.me/infoxvodokanal,

страница компании в Фейсбуке,

круглосуточный контакт-центр — 0-800-307-505.

Где проверить качество воды в Одессе

Если вы уверены, что из крана пошла вода ненадлежащего качества, можете обратиться за консультацией в контакт-центр «Инфоксводоканала»:

0 (800) 307-505;

(048) 705-55-05;

(068) 905-55-05;

(093) 170-01-55;

(066) 905-55-05.

Также вас проконсультируют в любой лицензированной лаборатории города.

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