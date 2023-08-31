Новости Одессы и Одесской области

Внимание! Снова фейк о воде в Одессе!

Внимание! Снова фейк о воде в Одессе!

После подрыва Каховской ГЭС социальными сетями начала распространяться недостоверная информация о якобы возможности заражения холерой воды. В сообщениях отмечается, что мыть овощи, фрукты и даже чистить зубы необходимо исключительно кипяченой водой.

В «Инфоксводоканале» сообщают, что оснований для паники нет. По сообщениям Центра противодействия дезинформации СНБО Украины фейковые «новости», распространяющие вражеские ресурсы, не соответствуют действительности и направлены на дестабилизацию и нагнетание паники среди населения.

Что касается Одессы: источник водоснабжения города не имеет отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра, что исключает даже потенциальную угрозу загрязнения водопроводной воды в результате теракта на Каховской ГЭС.

Подразделения Инфоксводоканала обеспечены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. Вместе с этим, европейское оборудование и технология очистки воды, которую применяет Инфоксводоканал, позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций — как вирусологических, так и бактериологических.

Кроме того, на всех этапах водоподготовки по более чем 55 показателям круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на содержание загрязнителей, но и питьевую воду в сети в разных локациях города. Помимо Инфоксводоканала параллельный лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба. По результатам последних исследований, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде.

В «Инфоксводоканале» настоятельно просят одесситов не распространять фейковую и сомнительную информацию, а доверять только официальным источникам:

Также круглосуточно можно позвонить в контакт-центр по любым вопросам водоснабжения и водоотведения: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

Работаем для вас 24/7 с верой в Украину и победу! —

сообщают в компании.

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