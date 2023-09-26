Хто в Одесі відповідає за якість води із крана?

Щорічно 18 вересня святкують Всесвітній день моніторингу води. Традиційно цього дня беруть проби води у різних водоймах планети для оцінки її якості та безпеки для життя людей та тварин. Хто і як перевіряє якість питної води в Одесі, нам розповіли у компанії «Інфоксводоканал».

— Як відбувається процес очищення питної води в Одесі?

— Аби вода в Одесі, яку одесити одержують із водопроводу, відповідала нормам питної, вона проходить кілька етапів очищення: від механічного до очищення реагентами на сучасному європейському обладнанні. Це складний та відповідальний процес, обов’язковою складовою якого є лабораторний контроль води як на етапі очищення, так і на етапі її подачі.

— Як проводять лабораторний контроль води?

— «Інфоксводоканал» проводить виробничий лабораторний контроль на базі своїх сертифікованих лабораторій. Хіміки-лаборанти працюють цілодобово на сучасному устаткуванні провідних світових виробників. Проби води відбираються у різних локаціях міста, аналіз проводиться за більш як 55 показниками. Паралельний незалежний лабораторний контроль здійснює державна санітарна служба. За результатами останніх досліджень водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам.

— Що може вплинути на якість питної води?

— Не варто забувати, що в наших будинках є свої внутрішньобудинкові системи, які можуть впливати на воду (іржаві труби чи неполадки у внутрішньоквартирних системах). Наприклад, тривала відсутність водопостачання може бути причиною короткочасного фарбування води в бурий колір відразу після її включення (через іржаві труби), у такому випадку воду необхідно пропустити або можна скористатися нею трохи пізніше. Вода блакитного кольору в одній квартирі – результат порушення монтажу внутрішньоквартирної водопровідної системи, водоміра, відмова від зворотного клапана. В цьому випадку при відключенні водопостачання, в систему (як із судин) може всмоктуватися забарвлена ​​ароматизаторами вода з бачків унітазу. Тому тут немає вини водоканалу чи ЖКС.

— Чи є план дій у разі форс-мажору?

— Усі служби та підрозділи «Інфоксводоканалу», незважаючи на астрономічні борги споживачів у півмільярда гривень, забезпечені необхідним запасом реагентів та матеріалів. Фахівці працюють у штатному режимі, дотримуючись технології водоочищення та водовідведення. У будь-яких нестандартних ситуаціях ми рекомендуємо своїм споживачам не користуватися фейковими джерелами.

Де отримати інформацію про стан води в Одесі

Офіційні канали Інфоксводоканал:

сайт «Інфоксводоканалу»: infoxvod.com.ua,

телеграм-канал: t.me/infoxvodokanal,

сторінка компанії у Фейсбуці,

цілодобовий контакт-центр – 0-800-307-505.

Де перевірити якість води в Одесі

Якщо ви впевнені, що з крана пішла вода неналежної якості, можете звернутися за консультацією до контакт-центру «Інфоксводоканалу»:

0 (800) 307-505;

(048) 705-55-05;

(068) 905-55-05;

(093) 170-01-55;

(066) 905-55-05.

Також вас проконсультують у будь-якій ліцензованій лабораторії міста.

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