Новини Одеси та Одеської області

Хто в Одесі відповідає за якість води із крана?

Хто в Одесі відповідає за якість води із крана?

Щорічно 18 вересня святкують Всесвітній день моніторингу води. Традиційно цього дня беруть проби води у різних водоймах планети для оцінки її якості та безпеки для життя людей та тварин. Хто і як перевіряє якість питної води в Одесі, нам розповіли у компанії «Інфоксводоканал».

— Як відбувається процес очищення питної води в Одесі?

— Аби вода в Одесі, яку одесити одержують із водопроводу, відповідала нормам питної, вона проходить кілька етапів очищення: від механічного до очищення реагентами на сучасному європейському обладнанні. Це складний та відповідальний процес, обов’язковою складовою якого є лабораторний контроль води як на етапі очищення, так і на етапі її подачі.

— Як проводять лабораторний контроль води?

— «Інфоксводоканал» проводить виробничий лабораторний контроль на базі своїх сертифікованих лабораторій. Хіміки-лаборанти працюють цілодобово на сучасному устаткуванні провідних світових виробників. Проби води відбираються у різних локаціях міста, аналіз проводиться за більш як 55 показниками. Паралельний незалежний лабораторний контроль здійснює державна санітарна служба. За результатами останніх досліджень водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам.

— Що може вплинути на якість питної води?

— Не варто забувати, що в наших будинках є свої внутрішньобудинкові системи, які можуть впливати на воду (іржаві труби чи неполадки у внутрішньоквартирних системах). Наприклад, тривала відсутність водопостачання може бути причиною короткочасного фарбування води в бурий колір відразу після її включення (через іржаві труби), у такому випадку воду необхідно пропустити або можна скористатися нею трохи пізніше. Вода блакитного кольору в одній квартирі – результат порушення монтажу внутрішньоквартирної водопровідної системи, водоміра, відмова від зворотного клапана. В цьому випадку при відключенні водопостачання, в систему (як із судин) може всмоктуватися забарвлена ​​ароматизаторами вода з бачків унітазу. Тому тут немає вини водоканалу чи ЖКС.

— Чи є план дій у разі форс-мажору?

— Усі служби та підрозділи «Інфоксводоканалу», незважаючи на астрономічні борги споживачів у півмільярда гривень, забезпечені необхідним запасом реагентів та матеріалів. Фахівці працюють у штатному режимі, дотримуючись технології водоочищення та водовідведення. У будь-яких нестандартних ситуаціях ми рекомендуємо своїм споживачам не користуватися фейковими джерелами.

Де отримати інформацію про стан води в Одесі

Офіційні канали Інфоксводоканал:

  • сайт «Інфоксводоканалу»: infoxvod.com.ua,
  • телеграм-канал: t.me/infoxvodokanal,
  • сторінка компанії у Фейсбуці,
  • цілодобовий контакт-центр – 0-800-307-505.

Де перевірити якість води в Одесі

Якщо ви впевнені, що з крана пішла вода неналежної якості, можете звернутися за консультацією до контакт-центру «Інфоксводоканалу»:

  • 0 (800) 307-505;
  • (048) 705-55-05;
  • (068) 905-55-05;
  • (093) 170-01-55;
  • (066) 905-55-05.

Також вас проконсультують у будь-якій ліцензованій лабораторії міста.

Читайте також: На Одещині відключать газ на 2 тижні: кому не пощастить

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати