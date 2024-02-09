Кто из украинских знаменитостей родился в год Дракона

Драконы — политики и депутаты

Александр Турчинов Марьяна Безуглая Юрий Луценко

Марьяна Безуглая. Родилась 17 мая 1988 года в Киеве, в год Земляного Дракона. Сейчас она входит в состав Верховной Рады Украины, член депутатской фракции партии «Слуга народа», заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Юрий Луценко. Родился 14 декабря 1964 года в Ровно, в год Деревянного Дракона. Он хорошо известен как политик и государственный деятель. Кроме того, мы помним его как одиозного министра внутренних дел и генерального прокурора. Во время полномасштабного вторжения Луценко был призван в действующую армию и находился на передовой, где командовал взводом ударных беспилотников. Летом 2023 года его уволили из рядов ВСУ по инвалидности.

Александр Турчинов. Родился 31 марта 1964 года в Днепре, в год Деревянного Дракона. После украинской Революции достоинства он выполнял обязанности секретаря СНБО, был народным депутатом, главой Службы безопасности Украины, главнокомандующим и даже возглавлял парламент. В свое время Турчинов был человеком, который сконцентрировал в своих руках наибольшие в новой истории Украины государственные и руководящие полномочия.

Спортивные Драконы

Андрей Шевченко Владимир Кличко

Владимир Кличко. Родился 25 марта 1976 года в Семипалатинске, в год Огненного Дракона. Владимир — младший брат городского головы Киева Виталия Кличко и украинский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Кроме того, он является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира. В свободное от спорта время Владимир Кличко увлекается игрой на ударных инструментах, катается на лыжах и сноуборде, занимается кайтсерфингом и вейкбордингом.

Андрей Шевченко. Рродился 29 сентября 1976 года в селе Дворковщина Киевской области, в год Огненного Дракона. Шевченко известен как футболист, тренер и политический деятель. Имеет звания Герой Украины и Национальная легенда Украины. Был признан лучшим футболистом Европы, трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды — чемпионата Италии.

Творческие Драконы

Олег Филимонов Владимир Комаров Владимир Дантес Александр Кобзарь

Олег Филимонов. Родился 26 февраля 1952 года в Николаеве, в год Водяного Дракона. Свою творческую деятельность он начинал в команде КВН «Одесские джентльмены». Был ведущим телепередач «Джентльмен-шоу», «Филимонов и компания», «Камера смеха». Народный артист Украины. В 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Одессы от партии «Слуга народа».

Владимир Комаров. Родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, в год Деревянного Дракона. Комаров — бывший участник комик-труппы «Маски», актер, музыкант. Когда ушел из «Масок», вместе с Алексеем Агопьяном создал собственный комик-дуэт «Одеколон». С 2005 года и по настоящее время Комаров выступает в качестве солиста группы «Д-ръ БрМенталь».

Александр Кобзарь. Родился 18 мая 1976 года в Киеве, в год Огненного Дракона. В соавторстве с известным украинским актером и режиссером Андреем Самининым написал инсценировку и поставил спектакль «Играем Чонкина» по роману Владимира Войновича. С 2016 года служит в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Владимир Дантес (Владимир Гудков). Родился 28 июня 1988 года в Харькове, в год Земляного Дракона. Сольную карьеру начинал под псевдонимом Дантес, также он известен как теле- и радиоведущий. В 2008 году вместе с Вадимом Олейником стал победителем «Фабрики звезд-2». Сейчас ведет передачи на радио «Люкс FM».