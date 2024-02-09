Хто з українських знаменитостей народився в рік Дракона

Дракони — політики та депутати

Олександр Турчинов Мар'яна Безугла Юрій Луценко

Мар’яна Безугла. Народилася 17 травня 1988 року в Києві, у рік Земляного Дракона. Зараз вона входить до складу Верховної Ради України, членкиня депутатської фракції партії «Слуга народу», заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Юрій Луценко. Народився 14 грудня 1964 року в Рівному, у рік Дерев’яного Дракона. Він добре відомий як політик і державний діяч. Крім того, ми пам’ятаємо його як одіозного міністра внутрішніх справ і генерального прокурора. Під час повномасштабного вторгнення Луценко був призваний до діючої армії та перебував на передовій, де командував взводом ударних безпілотників. Влітку 2023 року його звільнили з лав ЗСУ за інвалідністю.

Олександр Турчинов. Народився 31 березня 1964 року в Дніпрі, у рік Дерев’яного Дракона. Після української Революції гідності він виконував обов’язки секретаря РНБО, був народним депутатом, головою Служби безпеки України, головнокомандувачем і навіть очолював парламент. Свого часу Турчинов був людиною, яка сконцентрувала у своїх руках найбільші в новітній історії України державні та керівні повноваження.

Спортивні Дракони

Андрій Шевченко Володимир Кличко

Володимир Кличко. Народився 25 березня 1976 року в Семипалатинську, в рік Вогняного Дракона. Володимир — молодший брат міського голови Києва Віталія Кличка та український боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії. Крім того, він є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу. У вільний від спорту час Володимир Кличко захоплюється грою на ударних інструментах, катається на лижах і сноуборді, займається кайтсерфінгом і вейкбордингом.

Андрій Шевченко. Народився 29 вересня 1976 року в селі Дворківщина Київської області, в рік Вогняного Дракона. Шевченко відомий як футболіст, тренер і політичний діяч. Має звання Герой України та Національна легенда України. Був визнаний найкращим футболістом Європи, тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі — чемпіонату Італії.

Творчі Дракони

Олег Філімонов Володимир Комаров Володимир Дантес (Володимир Гудков). Олександр Кобзар

Олег Філімонов. Народився 26 лютого 1952 року в Миколаєві, в рік Водяного Дракона. Свою творчу діяльність він починав у команді КВК «Одеські джентльмени». Був ведучим телепередач «Джентльмен-шоу», «Філімонов і компанія», «Камера сміху». Народний артист України. У 2020 році висував свою кандидатуру на посаду мера Одеси від партії «Слуга народу».

Володимир Комаров. Народився 29 лютого 1964 року в Кіровоградській області, у рік Дерев’яного Дракона. Комаров — колишній учасник комік-трупи «Маски», актор, музикант. Коли пішов із «Масок», разом з Олексієм Агоп’яном створив власний комік-дует «Одеколон». З 2005 року і донині Комаров виступає як соліст групи «Д-ръ БрМенталь».

Олександр Кобзар. Народився 18 травня 1976 року в Києві, в рік Вогняного Дракона. У співавторстві з відомим українським актором і режисером Андрієм Самініним написав інсценізацію і поставив виставу «Граємо Чонкіна» за романом Володимира Войновича. З 2016 року служить у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки.

Володимир Дантес (Володимир Гудков). Народився 28 червня 1988 року в Харкові, в рік Земляного Дракона. Сольну кар’єру починав під псевдонімом Дантес, також він відомий як теле- і радіоведучий. У 2008 році разом із Вадимом Олійником став переможцем «Фабрики зірок-2». Зараз веде передачі на радіо «Люкс FM».