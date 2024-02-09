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Хто з українських знаменитостей народився в рік Дракона

Хто з українських знаменитостей народився в рік Дракона

Покровителем 2024 року, згідно зі східним календарем, буде Дерев’яний Дракон, який допоможе домогтися прогресу в справах і відмінних результатів у будь-яких починаннях. Люди, народжені під цим знаком, рішучі й великодушні, мають амбітний характер і творчі здібності. Представників «драконячого» знака багато в найрізноманітніших сферах життя — серед політиків, депутатів, акторів, співаків і спортсменів. Хто ж із відомих людей України народився в рік Дракона?

Дракони — політики та депутати

Олександр Турчинов
Олександр Турчинов
Мар'яна Безугла
Мар'яна Безугла
Юрій Луценко
Юрій Луценко

Мар’яна Безугла. Народилася 17 травня 1988 року в Києві, у рік Земляного Дракона. Зараз вона входить до складу Верховної Ради України, членкиня депутатської фракції партії «Слуга народу», заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Юрій Луценко. Народився 14 грудня 1964 року в Рівному, у рік Дерев’яного Дракона. Він добре відомий як політик і державний діяч. Крім того, ми пам’ятаємо його як одіозного міністра внутрішніх справ і генерального прокурора. Під час повномасштабного вторгнення Луценко був призваний до діючої армії та перебував на передовій, де командував взводом ударних безпілотників. Влітку 2023 року його звільнили з лав ЗСУ за інвалідністю.

Олександр Турчинов. Народився 31 березня 1964 року в Дніпрі, у рік Дерев’яного Дракона. Після української Революції гідності він виконував обов’язки секретаря РНБО, був народним депутатом, головою Служби безпеки України, головнокомандувачем і навіть очолював парламент. Свого часу Турчинов був людиною, яка сконцентрувала у своїх руках найбільші в новітній історії України державні та керівні повноваження.

Спортивні Дракони

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко
Володимир Кличко
Володимир Кличко

Володимир Кличко. Народився 25 березня 1976 року в Семипалатинську, в рік Вогняного Дракона. Володимир — молодший брат міського голови Києва Віталія Кличка та український боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії. Крім того, він є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу. У вільний від спорту час Володимир Кличко захоплюється грою на ударних інструментах, катається на лижах і сноуборді, займається кайтсерфінгом і вейкбордингом.

Андрій Шевченко. Народився 29 вересня 1976 року в селі Дворківщина Київської області, в рік Вогняного Дракона. Шевченко відомий як футболіст, тренер і політичний діяч. Має звання Герой України та Національна легенда України. Був визнаний найкращим футболістом Європи, тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі — чемпіонату Італії.

Творчі Дракони

Олег Філімонов
Олег Філімонов
Володимир Комаров
Володимир Комаров
Володимир Дантес (Володимир Гудков).
Володимир Дантес (Володимир Гудков).
Олександр Кобзар
Олександр Кобзар

Олег Філімонов. Народився 26 лютого 1952 року в Миколаєві, в рік Водяного Дракона. Свою творчу діяльність він починав у команді КВК «Одеські джентльмени». Був ведучим телепередач «Джентльмен-шоу», «Філімонов і компанія», «Камера сміху». Народний артист України. У 2020 році висував свою кандидатуру на посаду мера Одеси від партії «Слуга народу».

Володимир Комаров. Народився 29 лютого 1964 року в Кіровоградській області, у рік Дерев’яного Дракона. Комаров — колишній учасник комік-трупи «Маски», актор, музикант. Коли пішов із «Масок», разом з Олексієм Агоп’яном створив власний комік-дует «Одеколон». З 2005 року і донині Комаров виступає як соліст групи «Д-ръ БрМенталь».

Олександр Кобзар. Народився 18 травня 1976 року в Києві, в рік Вогняного Дракона. У співавторстві з відомим українським актором і режисером Андрієм Самініним написав інсценізацію і поставив виставу «Граємо Чонкіна» за романом Володимира Войновича. З 2016 року служить у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки.

Володимир Дантес (Володимир Гудков). Народився 28 червня 1988 року в Харкові, в рік Земляного Дракона. Сольну кар’єру починав під псевдонімом Дантес, також він відомий як теле- і радіоведучий. У 2008 році разом із Вадимом Олійником став переможцем «Фабрики зірок-2». Зараз веде передачі на радіо «Люкс FM».

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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