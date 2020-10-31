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Кредитные союзы: права и риски их участников

Кредитные союзы: права и риски их участников

Национальный банк Украины подготовил разъяснения о деятельности кредитных союзов. Специалисты регулятора рассказали, на что гражданам следует обращать внимание перед оформлением вклада в эти организации.

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Первое правило вкладчика

Перед оформлением вклада в кредитный союз клиенту нужно проверить, имеет ли финансовое учреждение действующую лицензию.

Если союз привлекает средства через паевые взносы, то организации достаточно иметь лицензию – на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Если союз привлекает средства через депозитные договора, то ему необходимо иметь две лицензии – на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата и на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Проверить наличие лицензий можно в специальном публичном реестре.

Второе правило вкладчика

Кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. То есть государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства общества. Вкладчики должны понимать этот риск, принимая решение.

Для этого Национальный банк в проекте закона «О кредитных союзах» предлагает установить требования к достаточности капитала и ликвидности в зависимости от размера союза и объемов операций. По результатам оценки работы союза регулятор сможет требовать улучшения его финансового состояния.

Также Нацбанк предлагает предусмотреть рыночный механизм поддержания платежеспособности кредитных союзов. Например, стабилизационный фонд на базе объединенных кредитных союзов.

Что делать, если ваши права нарушены?

Вы как участник лицензированного кредитного союза можете обратиться в Национальный банк с просьбой предоставить консультацию или разъяснения о действиях союза.

Сделать это можно по телефону 0-800-505-240 или отправив письмо на электронный адрес: nbu@bank.gov.ua.

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Фото: Delo.ua

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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