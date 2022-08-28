Одесский кот демилитаризировал российскую бронемашину

Посетители выставки уничтоженной российской военной техники в Одессе обратили внимание, что местный кот использует бронемашину оккупантов в качестве лотка.

По свидетельствам очевидцев, котик демилитаризировал вражеские машины уже не один раз. Настолько неприятны ему российские агрессоры.

Котик сбросил «мuну» на орочий БТР! Вообще, экипаж представлял чем он кончит? pic.twitter.com/cYTAoSj0aY — (@PERSIAN__PRINCE) August 24, 2022



Напомним, что в Одессе на мемориале 411-й батареи разместили экспозицию уничтоженной российской техники.

Похожая выставка в Одесской области проходит также в городе Подольске.

Отметим, что подобные выставки сейчас проходят во многих городах Украины и в европейских странах.