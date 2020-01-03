Консультация специалиста: как прийти в себя после праздников

Каждый год мы с нетерпением ждем новогодних праздников, позволяя себе на пару недель расслабиться. Однако череда обильных застолий заканчивается, и большинство из нас обнаруживает, что чревоугодие не пошло на пользу нашему здоровью. Как избавиться от тяжести в желудке и вернуть былую форму, рассказала диетолог Анна Душкова.

Голодание – не выход

После праздников многие пытаются похудеть, садясь на строгую диету. Но я не советую подвергать организм такому стрессу после интенсивной пищевой нагрузки. Голодание действительно поможет сбросить несколько килограммов, но здоровью это скорее навредит, чем пойдет на пользу. Да и потерянный вес быстро вернется. К тому же при диете в первую очередь тают не жиры, а белки и углеводы, вследствие чего человек теряет энергию, чувствует себя вялым и обессиленным. Кроме того, из-за недостатка питательных веществ и минералов может ухудшиться состояние кожи, волос и ногтей, снизиться иммунитет, который зимой нам особенно необходим.

Но есть и хорошая новость: как правило, набранные за праздники пара-тройка килограммов – это в основном лишняя вода, а не жир. Доказано, что за один день наш организм может набрать не более 150 граммов жировой ткани, а все остальное – уже жидкость. Как правило, ее удерживает соль, входящая в состав заправок и соусов, которыми щедро сдабриваются все праздничные блюда. Если существенно ограничить употребление соли и оздоровить рацион, часть набранного «балласта» уйдет сама собой.

Соблюдаем режим

Чтобы помочь организму избавиться от лишней жидкости и остатков «пищевого мусора», скопившегося в нижних отделах кишечника, важно нормализовать режим питания. Утром за полчаса до еды выпивайте стакан чуть теплой воды с добавлением чайной ложки натурального яблочного уксуса или лимонного сока – этот напиток улучшает пищеварение. Не заменяйте завтрак чашкой кофе, ешьте полноценно. Но не вздумайте доедать праздничную картошку с отбивной и оливье. Приготовьте паровые тефтели, омлет, овсяную или гречневую кашу, салат из отварной свеклы.

В течение дня также следите за питанием: старайтесь есть часто, но дробно, небольшими порциями. Исключите из рациона колбасные изделия, маринады, свинину, хлеб, выпечку, сладости (кроме меда), консервы, пакетированные соки, майонез, кетчуп, сладкую газировку, алкоголь. В то же время организму и фигуре пойдут на пользу отварное нежирное мясо, диетические супы, каши, овощное рагу, квашеная капуста, кисломолочные продукты, цитрусовые, печеные яблоки, зеленый чай, травяные отвары. Кроме того, нужно пить больше чистой негазированной воды (до 2 литров в день).

Важно также ужинать не позже чем за 3 часа до сна (если не можете уснуть на голодный желудок, выпейте стакан кефира) и ложиться спать до полуночи (при ночном образе жизни нарушается метаболизм и организм начинает запасать жиры).

Но имейте в виду, что для разгрузки организма после праздников такого режима питания и образа жизни нужно придерживаться не пару дней, а две-три недели – только тогда вы сможете ощутить реальный результат своих усилий.

Зарядка, прогулка и йога

Многие люди начинают бороться с появившимися лишними килограммами активными спортивными тренировками. Но читателям в возрасте не стоит усердствовать с гантелями и тренажерами. Постепенно и безболезненно вернуться в форму помогут пилатес или йога: они заставят работать мышцы, но не дадут повышенной нагрузки на сердце. Для этих занятий не обязательно быть суперспортсменом – достаточно освоить комплекс упражнений на растяжку и самые простые асаны (позы в йоге). Полезны и скручивания – они не только подтягивают проблемную зону в районе живота, но и стимулируют работу почек, поджелудочной железы и печени.

В любом возрасте рекомендованы плавание, танцы, длительные прогулки на свежем воздухе и энергичная ходьба на большие расстояния – минимум 2-3 километра. Возвратившись домой, постарайтесь в течение часа воздержаться от еды.

Многие, чтобы освободить организм от «праздничного балласта», применяют очистительные клизмы и гидроколонотерапию. Я не рекомендую эти процедуры, так как они прямо не влияют на процесс очищения организма, но могут негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Полезные напитки

Восстановиться после праздников помогут соки и компоты домашнего приготовления.

Регулярно варите компот из сухофруктов, богатых витаминами и минеральными веществами. Особенно полезны изюм и курага – из-за высокого содержания калия, улучшающего работу сердечной мышцы.

Дважды в день после еды пейте полстакана теплого травяного настоя на основе шалфея, ромашки или мелиссы. Они нормализуют пищеварение, снимают нервозность, улучшают сон.

Готовьте фреш из свекольного и морковного соков, смешанных в равных пропорциях – витамины, пектины и клетчатка, содержащиеся в них, быстро улучшат работу кишечника.

Разгрузочные дни

Многие после праздников активно практикуют один-два раза в неделю «разгрузочные дни» – на кефире, гречке, яблоках или нежирном твороге. Этот метод действительно эффективен, но он подходит только здоровым людям, не имеющим хронических заболеваний, проблем с желудочно-кишечным трактом и артериальным давлением. Поэтому, если вам за 50, перед началом «разгрузки» обязательно посоветуйтесь со своим семейным врачом.

Ирина Лебединец

Фото: Марина Завгороднюк

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