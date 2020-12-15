Конфликт на Академической, 11: что происходит сейчас?

Конец ноября для жителей дома №11 на улице Академической в Одессе – напротив парка Победы, – выдался на удивление «жарким». Вот только речь не о погоде, а о маленькой, но вполне ощутимой войне – за свой дом, двор, свои права и интересы.

С главных новостных страниц эта тема уже ушла. Но редакция «Одесской жизни» держит руку на пульсе. Мы до сих пор получаем отклики и ответы о тех событиях. Поэтому мы решили поделиться новыми подробностями и со своими читателями.

«Решение не принято»

Как уже писала «Одесская жизнь», помочь разобраться в конфликте решил народный депутат Украины от Приморского района Одессы Алексей Леонов. Он направлял сразу несколько депутатских запросов о происходящем на Академической. Одни из них – на имя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха. В запросе Леонов просит рассказать, какие следственные и оперативные мероприятия были проведены.

1 декабря нардеп получил ответ и ознакомил с ним жителей Академической и общественников. В Нацполиции говорят, что следствие идет, сотрудники правоохранительных органов обязуются обеспечить порядок, а «остаточне рішення у зазначеному кримінальному провадженні на цей час не прийнято».

«Опровержение»

Также накануне в редакцию «Одесской жизни» обратился юрисконсульт коммунального учреждения «Муниципальная стража» Сокол А.О.

В письме от имени учреждения требуют опровержения информации в статье от 25.11.2020 «Беспредел на Академической: как одесситы отстаивали свои права».

«У вказанній статті від 25 листопада 2020 року є згадування комунальної установи «Муніципальна варта» у наступному контексті – «заколосились вокруг заборов «титушки» и муниципальная варта».

«Вказана інформаціє є не достовірною та не має ніяких доказів», – сказано в требовании об опровержении.

В свою очередь редакция «Одесской жизни» подчеркивает, что данная информация не была подана как факт. Это не является также журналистским суждением. Более того, данное высказывание является прямой цитатой – общественницы, одесситки, сотрудника ГО «Зеленый лист», участницы Комиссии экспертов и журналистов «Группа 2 мая» Светланы Подпалой, – опубликованной 19 декабря 2020 года на ее странице в «Фейсбуке» и считается оценочным суждением.

А в статье «Одесской жизни» данное высказывание было размещено под рубрикой: «Что думают общественники о действиях полиции?».

Из этого следует, что редакция «Одесской жизни» не публиковала никаких «фактов причастности коммунального учреждения «Муниципальная стража» к событиям, указанным в вышеуказанной статье», а высказывание оценочных суждений, в соответствии со статьей 471 Закона Украины «Об информации», не могут быть основанием для привлечения к ответственности.

При этом «Одесская жизнь» еще раз подчеркивает, что не утверждает никаких фактов участия коммунального учреждения «Муниципальная стража» к событиям на Академической, 11. А для объективности требование юрисконсульта коммунального учреждения «Муниципальная стража» мы публикуем в полном объеме.

Возмещение ущерба своими силами

А пока мы спорим о фактах и способах подачи информации, одесситы с улицы Академической, 11 взялись за посадочно-восстановительные работы. Жильцы выходят на субботники, чтобы попытаться вернуть былой облик своей придомовой территории.

В один из субботников одесситы высадили на месте уничтоженных строительной бригадой зеленых насаждений сосны и другие деревья. Надеемся, все зеленые насаждения приживутся и будут радовать одесситов.

О былых событиях красноречиво напоминает огромный пень почти метрового диаметра. На фоне свежепосаженных сосен он смотрится особо печально. Также так и не восстановлен тротуар, снесенный застройщиком ещё весной – при первой попытке захвата территории.