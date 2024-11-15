Кино, концерт, спектакль, интересные встречи и выставка: события Одессы 15-17 ноября

Середина ноября в Одессе предлагает насыщенную программу культурных событий для любителей разных искусств и интересной науки: кино, театра, музыки, литературы, художественного искусства и истории.
Зрителей ожидают эмоциональные представления, такие как документальная «Пепел Мрій» в Музее геноцидов, поднимающая темы потерь и надежд.
Из художественных событий — откроется выставка работ Рериха, а текстильные картины Лианы Серегиной на шелке представят красоту природы.
Литературные встречи объединят поэзию, музыку и особую атмосферу на таких мероприятиях как творческий вечер «1000 дней войны» и презентация журнала «Камертон».
Для любителей кино — просмотр и обсуждение фильма «Редакция».
Ищущие новых знаний и развития смогут посетить лекции, тренинги и даже принять участие в творческом перформансе, который создаст глубокий и незабываемый художественный опыт.
Что: Документальное представление Пепел Мечты
Где: Садовая 10, Музей геноцидов (Главпочтамт)
Когда: 15 ноября, 16:00
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Что: Арт вечер «Я и мое место в мире»
Где: Торговая, 32
Когда: 15 ноября, 16:00
Регистрация https://docs.google.com/ …/1FAIpQLSetWXM7FhG…/viewform…
https://www.facebook.com/share/1EqJWEUZzE/
Что: Поэзия и музыка. Творческое путешествие с писательницами
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 15 ноября, 16:00
https://www.facebook.com/share/15ANUGhvC1/
Что: Встреча с автором книги «Известные греки Одессы»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 ноября, 17:00
https://www.facebook.com/share/1WVSu45gWw/
Что: Выставка работ Рериха
Где: Большая Арнаутская, 47, оф. 2
Когда: 16 ноября, 11:00
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Что: Тренинг «Личные границы»
Где: Королева, 46-я, библиотека для юношества
Когда: 16 ноября, 13:30
https://www.facebook.com/share/19SVmhr69U/
Что: Презентация журнала «Камертон»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 16 ноября, 15:00
https://www.facebook.com/share/19V2J2ysX2/
Что: Лекция Елены Зимней «Колдовская Галисия»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 16 ноября, 16:00
https://www.facebook.com/share/16xF5q7Vzt/
Что: Открытие выставки Лианы Серегиной «Магия шелка»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда:16 ноября, 16:00
https://www.facebook.com/share/1NV4Fh7EzQ/
Что: Перформанс «Переваривание»
Где: Преображенская, 11
Когда: 16 ноября, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/RjVsZ9ypcPbji5sdA
https://www.facebook.com/share/1Dmv63i95L/
Что: Литературно-музыкальная встреча «1000 дней войны»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 17 ноября, 15:00
https://www.facebook.com/share/1EPSZ7sBib/
Что: Креативный нетворкинг «Болтовня и компотик»
Где: Еврейская, 49, Пространство «Времени»
Когда: 17 ноября, 16:00
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Что: Благотворительный концерт Ольги Артеменко и Виктории Славинской
Где: Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги»
Когда: 17 ноября, 16:00
Донышн
https://www.facebook.com/share/19dmFAxNGo/
Что: Спецпоказ фильма «Редакция»
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 17 ноября, 17:00
Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfhGGWfys…/viewform…
https://www.facebook.com/share/1W4hJA8pJM/