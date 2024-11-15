Кино, концерт, спектакль, интересные встречи и выставка: события Одессы 15-17 ноября

Зрителей ожидают эмоциональные представления, такие как документальная «Пепел Мрій» в Музее геноцидов, поднимающая темы потерь и надежд.

Из художественных событий — откроется выставка работ Рериха, а текстильные картины Лианы Серегиной на шелке представят красоту природы.

Литературные встречи объединят поэзию, музыку и особую атмосферу на таких мероприятиях как творческий вечер «1000 дней войны» и презентация журнала «Камертон».

Для любителей кино — просмотр и обсуждение фильма «Редакция».

Ищущие новых знаний и развития смогут посетить лекции, тренинги и даже принять участие в творческом перформансе, который создаст глубокий и незабываемый художественный опыт.

Что: Документальное представление Пепел Мечты

Где: Садовая 10, Музей геноцидов (Главпочтамт)

Когда: 15 ноября, 16:00

https://www.facebook.com/share/1BcYb5h3xt/



Что: Арт вечер «Я и мое место в мире»

Где: Торговая, 32

Когда: 15 ноября, 16:00

Регистрация https://docs.google.com/ …/1FAIpQLSetWXM7FhG…/viewform…

https://www.facebook.com/share/1EqJWEUZzE/



Что: Поэзия и музыка. Творческое путешествие с писательницами

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 15 ноября, 16:00

https://www.facebook.com/share/15ANUGhvC1/



Что: Встреча с автором книги «Известные греки Одессы»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 15 ноября, 17:00

https://www.facebook.com/share/1WVSu45gWw/



Что: Выставка работ Рериха

Где: Большая Арнаутская, 47, оф. 2

Когда: 16 ноября, 11:00

https://www.facebook.com/share/17wgiWJt5s/



Что: Тренинг «Личные границы»

Где: Королева, 46-я, библиотека для юношества

Когда: 16 ноября, 13:30

https://www.facebook.com/share/19SVmhr69U/

Что: Презентация журнала «Камертон»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 16 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/19V2J2ysX2/



Что: Лекция Елены Зимней «Колдовская Галисия»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 16 ноября, 16:00

https://www.facebook.com/share/16xF5q7Vzt/



Что: Открытие выставки Лианы Серегиной «Магия шелка»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда:16 ноября, 16:00

https://www.facebook.com/share/1NV4Fh7EzQ/



Что: Перформанс «Переваривание»

Где: Преображенская, 11

Когда: 16 ноября, 18:30

Регистрация: https://forms.gle/RjVsZ9ypcPbji5sdA

https://www.facebook.com/share/1Dmv63i95L/



Что: Литературно-музыкальная встреча «1000 дней войны»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 17 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/1EPSZ7sBib/



Что: Креативный нетворкинг «Болтовня и компотик»

Где: Еврейская, 49, Пространство «Времени»

Когда: 17 ноября, 16:00

https://www.facebook.com/share/19b8f9pvqm/



Что: Благотворительный концерт Ольги Артеменко и Виктории Славинской

Где: Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги»

Когда: 17 ноября, 16:00

Донышн

https://www.facebook.com/share/19dmFAxNGo/



Что: Спецпоказ фильма «Редакция»

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 17 ноября, 17:00

Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfhGGWfys…/viewform…

https://www.facebook.com/share/1W4hJA8pJM/

