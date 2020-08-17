Кому в Одессе отремонтируют подъезды? Объясняем нюансы

Хочешь ремонт? Плати коммуналку

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, проводятся ремонты парадных за счет средств, которые жильцы оплачивают за содержание домов и придомовых территорий (СДПТ). И только в тех домах, которые обслуживают ЖКСы. Так, на основании заявок и встреч с инициативными группами жильцов составляется план ремонта парадных на следующий год. Например, в 2019 году по результатам осеннего осмотра проблемных участков был составлен план текущего ремонта парадных на 2020 год. Очередность включения в него зависела от технического состояния подъездов, а также – от отсутствия задолженности за услуги, предоставляемые жилищно-коммунальным сервисом (ЖКС).

– Теперь сами жители домов самостоятельно принимают решение о необходимости проведения тех или иных работ, – рассказали в ЖКС «Черноморский». – Такие работы проводятся в соответствии с финансовыми возможностями дома. То есть зависят от того, как люди оплачивают услуги СДПТ. Правда, часто бывает, что первоочередной задачей становится замена канализации или электрики. А это очень дорогие работы. Соответственно, ремонт парадных в таком случае приходится откладывать.

В муниципалитете заверяют, что постепенно планируется наведение порядка во всех парадных домов, находящихся на обслуживании ЖКС. И в конце текущего года будет составлен проект плана ремонтов на 2021 год. Хотелось бы верить, что программа продолжится, и это — не только предвыборные обещания.

Что могут получить жильцы домов, где есть ОСМД?

Мы задаемся резонным вопросом: почему программа ремонта подъездов не касается домов ОСМД? Ведь дома из городской собственности в собственность совладельцев передавались не в самом лучшем состоянии. Но для этого, видимо, нужна отдельная программа. Когда деньги на ремонт будут аккумулироваться не из средств за оплату услуг СДПТ каждого дома, а из городского бюджета. Но хотим напомнить, что согласно городской целевой программе по стимулированию создания и деятельности Объединений совладельцев многоквартирных домов, ОСМД имеют право на разовую помощь. Обычно – на ремонт и замену коммуникаций. Чтобы ее получить, ОСМД должно обратиться в департамент городского хозяйства с просьбой выделить средства. На место выезжает комиссия департамента и представитель подрядчика. Они осматривают объект, после чего принимается решение о выделении средств. Но ОСМД получает не деньги, а услугу на эти деньги. Причем подрядчика оно самостоятельно выбрать не может.

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