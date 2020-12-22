23 сентября 2020 года Кабинет Министров принял Постановление «Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе» № 859. В нем прописан механизм назначения и выплаты компенсации за уход, о котором мы подробно расскажем в вопросах и ответах.

Кому и за кого доплачивает государство?

Компенсация назначается при предоставлении социальных услуг членам своей семьи, если они являются:

лицами с инвалидностью I группы;

детьми с инвалидностью;

гражданами пожилого возраста с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больными, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и не способны к самообслуживанию;

детьми, не относящимися к детям с инвалидностью, но страдающими тяжелыми заболеваниями (перечень заболеваний утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины № 1161 от 27 декабря 2018 г.).

Важно!

И те, кто осуществляет уход, и те, кто нуждается в помощи, должны проживать совместно, быть связаны общим бытом и иметь взаимные права и обязанности. Для подтверждения факта совместного проживания с лицом, которому предоставляются социальные услуги по уходу, составляется соответствующий акт.

На какую денежную помощь можно рассчитывать?

Размер компенсации, в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О социальных услугах», определяется как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным на 1 января календарного года (по состоянию на 1.01.2020 года – 2027 гривен), в котором предоставляются социальные услуги, и среднемесячным совокупным доходом лица, предоставляющего эти услуги (за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления).

Среднемесячный совокупный доход получателя пособия определяется путем деления совокупного дохода семьи на количество членов семьи. При отсутствии официальных данных о доходе какого-либо члена семьи получателя компенсации его среднемесячный совокупный доход приравнивается к размеру одной минимальной заработной платы (в 2020 году – 4723 гривен).

Важно!

Применение минимальной зарплаты в расчете совокупного дохода не распространяется на членов семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных длительной болезнью, являющимися алко- или наркозависимыми, а также зарегистрированных в качестве безработных в службе занятости и не получающих пособие по безработице.

Кто считается членом семьи получателя компенсации?

В состав семьи лица, обращающегося за назначением компенсации, входят муж, жена, дети до 18 лет, а также дети, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), высшего образования до достижения 23 лет и не имеющие собственных семей, независимо от места регистрации или жительства. Женщина и мужчина, не состоящие в браке, являются семьей, если они совместно проживают и ведут общее хозяйство.

Важно!

В состав семьи физического лица, предоставляющего социальные услуги, не включаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, и нетрудоспособные лица.

Какие документы нужны для получения компенсации за уход?

Для получения компенсации необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты населения и подать два заявления – о согласии предоставлять социальные услуги и о согласии их получать.

Кроме заявлений, потребуются следующие документы:

заявление о перечислении средств с указанием счета в учреждении банка;

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

копия идентификационного кода;

копия свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении социальных услуг по уходу ребенку);

декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) по форме, утвержденной Минсоцполитики. В декларации также указывается информация о составе семьи заявителя;

копия акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

заключение врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) о том, что пожилой человек вследствие когнитивных нарушений нуждается в стороннем уходе;

заключение ВКК о необходимости в уходе за неизлечимо больными лицами, которые вследствие нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;

копия медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

справка о тяжелом заболевании ребенка в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением КМУ № 1161.

Важно!

Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно.

Для продолжения выплаты компенсации на следующий срок некоторые документы придется обновить. В частности, заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии, а в некоторых случаях и медицинские документы.

Когда компенсацию за уход платить не будут?

Выплата компенсации прекращается в случае:

изменения места жительства лица, которому предоставляются социальные услуги, или лица, предоставляющего эти услуги;

пребывания лица, которому предоставляются социальные услуги, на полном государственном обеспечении или получения социальных услуг стационарного ухода, паллиативного ухода в условиях стационара за плату.

Выплата компенсации временно приостанавливается в случае:

пребывания лица, предоставляющего социальные услуги, за пределами Украины более 10 календарных дней;

пребывания лица, предоставляющего социальные услуги, на стационарном лечении в течение полного календарного месяца.

Важно!

О возникновении указанных выше обстоятельств получатель компенсации в десятидневный срок обязан письменно сообщить в управление социальной защиты. Возобновление выплаты компенсации в таком случае происходит со дня подачи заявления о продлении социальных услуг по уходу.

Автор: Ольга Новикова

Подготовлено при помощи Управления социальной защиты населения в Суворовском районе Одессы

Обратите внимание!

Компенсация назначается и выплачивается по месту проживания лица, которому предоставляются социальные услуги. Компенсация предоставляется только одна – независимо от количества лиц, которым предоставляются социальные услуги.

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