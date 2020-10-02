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Насколько увеличили пособие на детей с инвалидностью?

Насколько увеличили пособие на детей с инвалидностью?

Президент подписал закон №2031 о повышении государственных пособий для людей, которые имеют инвалидность с детства. Также увеличится помощь по уходу за детьми с инвалидностью.

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Согласно документу, закон вступит в силу в Украине с 1 января 2021 года. Повышение выплат будет производиться поэтапно:

  • лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы — с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022-го — до 200%;
  • лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы — с 50% до 100%.

Также госпомощь увеличат с 15% до 75% людям, которые нуждаются в постоянном уходе. Однако для назначения надбавки необходимо заключение врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилак-тического учреждения о том, что человеку действительно нужен круглосуточный уход.

А вот пособия по уходу за детьми с инвалидностью подгруппы А увеличатся так:

  • с 1 января 2021 года – 150% прожиточного минимума – для детей до 6 лет;
  • с 1 января 2022 года – 200% прожиточного минимума – для детей до 6 лет.
  • с 1 января 2021 года – 150% прожиточного минимума – для детей в возрасте от 6 до 18 лет;
  • с 1 января 2022 года – 200% прожиточного минимума – для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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