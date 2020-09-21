Пособие семьям: при каких условиях выдадут?

Правительство изменило правила подсчета совокупного дохода семьи, которая претендует на ту или иную помощь государства. Изменения касаются такого популярного вида помощи, как пособие малообеспеченным семьям.

Малообеспеченной считается семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже, чем прожиточный минимум для семьи.

В состав малообеспеченной семьи заявителя, согласно Постановлению Кабинета Министров «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» №632 от 22 июля 2020 года, включаются:

муж, жена;

родные и усыновленные дети – до 18 лет, а также дети, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, высшего образования (в том числе в период между завершением обучения в одном из указанных учебных заведений и вступлением в другое учреждение при условии, что такой период не превышает четырех месяцев)

до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или с инвалидностью I группы, которые проживают вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;

лицо, которое проживает вместе с одиноким инвалидом I группы и ухаживает за ним;

женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Важно! Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, в состав семьи не включаются. То есть их доходы учитываться не будут.

Также государственная социальная помощь может быть назначена на период признания человека нетрудоспособным, а именно:

одиноким лицам, которые по результатам медико-социальной экспертизы признаны нетрудоспособными и не имеют других источников существования;

нетрудоспособным супругам (пенсионерам или инвалидам) – при отсутствии лиц, обязанных их содержать в соответствии с законом.

Одиноким лицам, которые достигли 65-летнего возраста и не имеют других источников существования, государственная социальная помощь может быть назначена пожизненно.