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Пособие семьям: при каких условиях выдадут?

Пособие семьям: при каких условиях выдадут?

Правительство изменило правила подсчета совокупного дохода семьи, которая претендует на ту или иную помощь государства. Изменения касаются такого популярного вида помощи, как пособие малообеспеченным семьям.

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Малообеспеченной считается семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже, чем прожиточный минимум для семьи.

В состав малообеспеченной семьи заявителя, согласно Постановлению Кабинета Министров «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» №632 от 22 июля 2020 года, включаются:

  • муж, жена;
  • родные и усыновленные дети – до 18 лет, а также дети, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, высшего образования (в том числе в период между завершением обучения в одном из указанных учебных заведений и вступлением в другое учреждение при условии, что такой период не превышает четырех месяцев)
  • до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;
  • неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или с инвалидностью I группы, которые проживают вместе с родителями;
  • нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;
  • лицо, которое проживает вместе с одиноким инвалидом I группы и ухаживает за ним;
  • женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Важно! Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, в состав семьи не включаются. То есть их доходы учитываться не будут.

Также государственная социальная помощь может быть назначена на период признания человека нетрудоспособным, а именно:

  • одиноким лицам, которые по результатам медико-социальной экспертизы признаны нетрудоспособными и не имеют других источников существования;
  • нетрудоспособным супругам (пенсионерам или инвалидам) – при отсутствии лиц, обязанных их содержать в соответствии с законом.

Одиноким лицам, которые достигли 65-летнего возраста и не имеют других источников существования, государственная социальная помощь может быть назначена пожизненно.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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