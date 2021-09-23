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Кого ждет индексация пенсий и досрочный выход на пенсию?

Кого ждет индексация пенсий и досрочный выход на пенсию?

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4668 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства». Он предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта. Также в документе говорится о досрочных выплатах для родителей, чьи дети болеют тяжелыми, редкими заболеваниями, но им не установлена инвалидность.

«Одесская жизнь» разбиралась, какие именно изменения вступят в силу с 1 января 2022 года, если законопроект примут во втором чтении.

Индексации все равны

В законопроекте предусмотрены несколько основных изменений:

  • зафиксировать в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» дату индексации пенсий — 1 марта;
  • возобновлять индексацию пенсий военнослужащим, ученым, должностным лицам органов местного самоуправления и государственным служащим. Например, выплаты военнослужащим не пересчитывали с 2018 года, а госслужащим и ученым — с 2008-го.

Таким образом, перерасчет пенсий больше не будет зависеть от решения политиков, это будет происходить ежегодно в одно и то же время.

Ранее мы рассказывали о том, какими будут доплаты к пенсиям: кому, когда и сколько?

Кто сможет досрочно получить пенсию?

Законопроект предусматривает досрочный выход на пенсию по возрасту для граждан, которые потеряли работу из-за работодателя. Так, если человека уволили не более чем за полтора года до достижения им пенсионного возраста, ему можно будет не искать новое место работы.

Правда, есть нюансы: досрочный выход на пенсию допускается в случае ликвидации или банкротства предприятия, а также сокращения штата. После чего человек, оставшийся без работы, должен встать на учет в Центр занятости. Если ему там не смогут предложить подходящую вакансию, тогда он сможет выйти на пенсию досрочно.

Также досрочные пенсии смогут получить родители, ухаживающие за детьми с тяжелыми или редкими заболеваниями, но без статуса по инвалидности. Речь идет о недостатке развития, ДЦП, психических расстройствах, сахарном диабете 1-го типа (инсулинозависимом), онкологических, онкогематологических и хронических заболеваниях почек. Также в перечень входят категории детей, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Ранее мы рассказывали о правах доноров и надбавках к пенсиям.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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