Подводя итоги окончательно ушедшего года, нужно вспомнить и о печальных, но важных моментах: о людях, которые ушли из нашей общей жизни в 2020-м. Потерь было как никогда много. Но главное – спортивные достижения, научные успехи, талантливые книги и роли этих людей – навсегда останется с нами.

Ушли из литературы

…Но вечно живут в своих книгах.

Леонид Зорин – драматург и сценарист, наиболее известный по экранизации его пьесы «Покровские ворота» (1982), автор и прообраз полюбившегося миллионам зрителей Костика.

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин, произведения которого читали со сцены Ян Арлазоров, Ефим Шифрин и Роман Карцев.

Альбер Удерзо – французский художник комиксов, автор знаменитых приключений Астерикса и Обеликса.

И Уинстон Грум – автор романа «Форрест Гамп», который был экранизирован в 1994 году и получил 38 наград по всему миру, включая шесть «Оскаров».

Эдуард Лимонов, наиболее известный своей скандально откровенной книгой «Это я – Эдичка», и Александр Кабаков – серьезный прозаик, по роману которого снят известный фильм «Десять лет без права переписки».

Американский писатель Терри Гудкайнд, чьи «Правила волшебника» знают и любят все читатели жанра фэнтези, и Джон ле Карре – английский король шпионских романов, один из которых недавно появился на экранах, – «Шпион, выйди вон!».

Владислав Крапивин, ставший при жизни классиком детской литературы, автор повести «Всадники со станции Роса», трилогии «Мальчик со шпагой». И другой друг нашего детства – Александр Курляндский, автор сценариев мультфильмов «Ну, погоди!», «Баба-яга против!» и «Возвращение блудного попугая».

Ушли из моды

Блестящий мир моды в этом году – также в траурных одеждах.

Ушел из жизни Пьер Карден – французский модельер, владелец ресторана «Максим» и одноименной торговой марки, один из основателей стиля «унисекс».

Умер Такада Кендзо – японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo. Начав в 70-х годах с дизайна женской одежды, Кендзо не ограничился миром моды – он создал также и одну из самых известных парфюмерных линий в мире.

И Серджо Росси – итальянский дизайнер, «король обуви», основатель одноименного бренда, который стал синонимом итальянского качества и мастерства. Компания Росси одной из первых решила направлять все средства от продажи обуви онлайн на борьбу с коронавирусом, а также выделила для этих целей 100 тысяч евро одной миланской больнице. Но, как ни печально, Росси стал одной из первых знаменитостей – жертв вируса.

Ушли из мира кино

Голливуд потерял в этом году легендарного Кирка Дугласа – звездного актера из шедевра мирового кинематографа «Спартак» и отца не менее знаменитого актера Майкла Дугласа.

Ушел из жизни и более скромный, но всегда узнаваемый актер – Брайан Деннехи, злой шериф из фильма «Рэмбо. Первая кровь».

И красавица Оливия де Хэвилленд – исполнительница роли Мелани в фильме «Унесенные ветром», на момент своей смерти – старейшая в мире лауреатка премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

Франция потеряла актрису Патрисию Милларде – судью Сильвию Конти из знаменитого итальянского детективного сериала 80-х «Спрут». И шикарного Робера Оссейна – Жоффрея де Пейрака из экранизированной «Анжелики».

А весь мир потерял легенду киномузыки – Эннио Морриконе, автора полюбившихся мелодий к более чем 400 фильмам и сериалам, в том числе – «Профессионал», «Однажды в Америке», «Малена» и «Легенда о пианисте».

Ушли из «нашего» кино

Не стало актера Виктора Проскурина – но остался с нами его Вожеватов в фильме «Жестокий романс» и Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». И чудный Гена Ляпишев из «Большой перемены».

Ушел Михаил Кокшенов – актер, известный по маленьким ролям в любимых фильмах (но ролей этих набралось более сотни). Незабываемый Леша Пряхин из фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

Умер Мирослав Скорик – украинский композитор, автор музыки к фильму «Тени забытых предков», к мультфильму «Как казаки кулеш варили». И другой художник мультфильмов – Александр Боголюбов, режиссер «Приключений Незнайки и его друзей» и «Волшебника Изумрудного города», а также фильма «Батальоны просят огня».

Скромный Сергей Колтаков, сыгравший Беню Крика в фильме «Искусство жить в Одессе», и Виктор Макаров – режиссер фильма «Берегите женщин!», снятого в 1981 году на Одесской киностудии.

Ушли Александр Немченко – веселый усач-барабанщик из фильма «В бой идут одни старики» и Нина Иванова – актриса, полюбившаяся нам по роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме «Весна на заречной улице».

Борис Клюев – суровый Майкрофт Холмс из советского «Шерлока» и незабываемый граф Рошфор из «Трех мушкетеров», герцог де Гиз в сериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро».

Армен Джигарханян – актер, который не нуждается в представлении, только в напоминании: судья Кригс («Здравствуйте, я ваша тетя!»), лакей Тристан («Собака на сене»), Горбатый («Место встречи изменить нельзя»). Точное количество киноролей актера не известно, что-то около трех сотен.

Как иронично написал об этом Валентин Гафт:

«Гораздо меньше на земле армян,

Чем фильмов, где сыграл Джигарханян».

Ушел и сам Валентин Гафт, казавшийся вечным, – демонический кинозлодей и саркастичный красавец, запомнившийся по фильмам «Гараж», «Чародеи», «Небеса обетованные». Автор сотен язвительных эпиграмм на друзей-актеров, которые тем не менее считали честью попасться ему «на перо».

И куда ни глянь…

Списки ушедших в этом году объединили людей, имена которых странно было бы представить рядом при жизни.

Умер певец и музыкант Ричард Литтл, один из основателей рок-н-ролла – и Валентина Легкоступова, спевшая для нас «Ягоду-малину» и «Каплю в море».

Ушел футболист, чье имя стало символом футбола – Диего Марадона, легендарный игрок «Барселоны», «Наполи», «Севильи», чемпион мира 1986 года.

И Роман Виктюк – театральный режиссер и педагог, чей спектакль «Служанки» сделал автора величиной мирового масштаба.

Умер яркий политик Геннадий Кернес, многолетний мэр Харькова, любимый журналистами за его «сочные» высказывания. И скромная вдова первого в мире космонавта – Валентина Гагарина.

Ушел из жизни Борис Патон – крупный украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, профессор. Старейшина, президент Национальной академии наук Украины с 1962 года – и до момента смерти!

И Татьяна Фаберже – историограф фирмы «Фаберже», правнучка того самого придворного ювелира Карла Фаберже, чьи яйца знамениты на весь мир.

И, наконец, умер Ларри Теслер – американский информатик, который специализировался на взаимодействии человека и компьютера. И хотя мы не помним его имени, но каждый день пользуемся его чертовски удобным изобретением: функцией «Скопировать и вставить» (комбинация клавиш Ctrl+C, Ctrl+V). Спасибо, Ларри!

Одесские потери

Свой список утрат вела в этом году и Одесса.

Ушел Анатолий Капустин – оперный певец, тенор Одесского театра оперы и балета, профессор Одесской музыкальной академии имени Неждановой.

И Аркадий Львов – американский прозаик согласно биографии, но вечный одессит в своем творчестве. Ученик Валентина Катаева, продолжатель дела Исаака Бабеля, самый известный свой роман – «Двор» – он написал об Одессе.

Но главная потеря Одессы в этом году – та, в которую просто не верится до сих пор: 6 ноября ушел из жизни почетный одессит, бессменный президент «Всемирного клуба одесситов», писатель-сатирик, скромный одесский гений – Михаил Жванецкий.

И как ни крути, а обо всех ушедших и о смерти вообще не скажешь лучше, чем это сделал сам мэтр Жванецкий в одной из последних своих миниатюр под названием «А смерти нет»:

Зачем бояться смерти?

Великие все умерли – и ничего!..

Благодаря им и жизнь есть.

Ну если, наконец, подумать.

Они же умерли.

Вот это все написали, оставили и ушли.

Их уже нет.

И ничего…

И не горюют.

Чего ж переживать, когда такие люди, в сто раз умнее, в тысячу талантливее, красивее, трудолюбивее – покойники.

И вроде бы ничуть об этом не жалеют.

Разве они стремятся сюда?..

Вот в это, извините, время?..

Вот к этим, извините, людям.

Вот в эту, извините, жизнь.

Кому сегодня это нужно?

И им сюда не надо…

Подумаешь, секреты…

Через смерть пройдешь, и все поймешь, и все узнаешь, и все не страшно, и ты поймешь и ахнешь.

Так все же умерли – и ничего. Живут!

А смерть – так просто перерыв!

Фото “Одесской жизни” и из открытых источников

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