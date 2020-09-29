Что надо знать работающим пенсионерам, чтобы пенсия не уменьшилась

В редакцию обратился Виктор Бабич из Одесской области. О своей проблеме он написал письмо в Пенсионный фонд Украины и его копию прислал и нам. Если вкратце, то речь идет о том, что пенсионер устроился на работу, в результате чего его пенсия уменьшилась. В то же время Пенсионный фонд за определенный период переплатил деньги, которые теперь удерживают.

Виктор Иванович на своем примере предупреждает пенсионеров о том, как избежать подобной ситуации.

Беседа ни на что не повлияет

Не секрет, что при устройстве на работу необходимо сообщать об этом в Пенсионный фонд. И Виктор Иванович уверяет, что именно так и поступил – ходил в местное управление Пенсионного фонда на консультацию. Там он хотел узнать, как трудоустройство скажется на его пенсии.

По словам пенсионера, специалист ему не разъяснила, что пенсия уменьшится и что после трудоустройства нужно будет еще раз прийти в отделение и сообщить о факте трудоустройства. Иначе бы он не стал устраиваться на работу. В своем письме он задает вопросы Пенсионному фонду Украины, считая, что с ним обошлись несправедливо. А редакцию Виктор Иванович просит обнародовать свою историю.

Документы как страховка

Пенсионер призывает читателей никогда не обращаться в Пенсионный фонд устно, а только в письменном виде. Чтобы заявление было составлено в двух экземплярах и зарегистрировано. Чтобы копия заявления с соответствующей отметкой сохранялась у пенсионера. Иначе, сетует Виктор Иванович, можно столкнуться с безграмотными или недобросовестными госслужащими и потом будет сложно доказать свою правоту.

Из Пенсионного фонда к нему пришло уведомление, что за период с ноября 2019 года по март 2020 года образовалась переплата в размере более 1700 гривен, которую с него и стали удерживать. Все это мотивировали тем, что он не сообщил о своем трудоустройстве (очевидно, переплата образовалась в результате перерасчета пенсии, который работающим пенсионерам не делают.)

Теперь Виктор Иванович не знает, как доказать, что перед устройством на работу он был на приеме в Пенсионном фонде и получил там неквалифицированную консультацию. Удержанные деньги ему уже вряд ли вернут. Здесь остается крайняя мера – обращаться за защитой своих прав в суд.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Ранее мы рассказывали о том, как вырастут пенсии в 2021 году.