Кого и на каких условиях принимают в дома престарелых: уход за пожилыми на дому

«Одесская Жизнь» рассказывает об уходе за пожилым человеком как дома так и в домах престарелых, или гериатрических интернатах.

Если вы ухаживаете за пожилым человеком дома, то можете получить социальную помощь от государства. Для этого следует обратиться в местный орган социальной защиты.

Также человек, которому сложно заботиться о себе, может проживать и получать уход и пособие в гериатрическом интернате. Эта услуга может быть бесплатной и платной. Это зависит от состояния здоровья личности и его доходов. Подробности далее в тексте.

Сложные жизненные обстоятельства. Уход за пожилым человеком на дому

Как хорошо и уютно, когда рядом близкий любящий человек даже старенький. В любом состоянии, больной или здоровый, это ваши мама или папа – самые родные. Хорошо ежедневно заботиться о них, водить к врачам, вкусно готовить, радоваться с ними во время просмотра кинофильма, обнимать. Это всегда счастье и уют. Они не беззащитны пока Вы рядом.

И Вам важно знать о защита со стороны государства. В соответствии с Законом Украины «О социальных услугах» (редакция от 27.04.2022), (далее – Закон) п.15, ч.1. сложные жизненные обстоятельства — обстоятельства, негативно влияющие на жизнь, состояние здоровья и развитие личности, функционирование семьи, которые лицо/семья не может преодолеть самостоятельно.

Факторы, которые могут вызвать сложные жизненные обстоятельства:

пожилой возраст; частичная или полная потеря двигательной активности, памяти; неизлечимые болезни, болезни, требующие длительного лечения; психические и поведенческие расстройства, в том числе вследствие употребления психоактивных веществ; инвалидность.

В соответствии с ч.1 ст.12 Закона получатели социальных услуг имеет право на индивидуальный подход, учитывающий потребности каждого лица/семьи.

Вы можете обратиться в органы социального обеспечения с заявлением по месту Вашего проживания о предоставлении Вам помощи. Вас дома посетят специалисты, чтобы обследовать ваши бытовые условия проживания и близкого человека, и будет учтено, чем Вам смогут помочь. Для этого Вы можете предоставить органам социального обеспечения необходимые документы, эпикризы болезней, чтобы Вам помогли заботиться о близком человеке непосредственно.

Вы сами имеете право осуществлять уход за близким лицом и получать за это компенсацию. Согласно п.7 ст.13 Закона, указано, что физическим лицам, оказывающим социальные услуги по уходу в соответствии с настоящим Законом без осуществления предпринимательской деятельности, выплачивается компенсация за уход.

Даже в сложных болезнях, расстройствах, есть советы врачей, как ухаживать за таким человеком, в условиях больницы, или дома. Но главное – он поправляется, а рядом – Вы.

Пансионат для пожилых людей: как туда попасть

Случаются ситуации, когда в семье не имеют возможности заботиться о родном человеке. Также есть такие люди, которые не желают изменить свой образ жизни, ссылаются на низкие доходы или занятость, и они интересуются, как оформить человека в дом престарелых.

Действующее законодательство предусматривает, что пребывание пожилого человека в пансионате для престарелых должно соответствовать Постановлению КМУ № 772 от 02.09.2020 года «Об утверждении Типового положения о доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью». В соответствии с п.1, интернат для пожилых людей и лиц с инвалидностью (далее — интернат) является стационарным интернатным учреждением социальной защиты, образующимся для круглосуточного проживания (перебование) и ухода за пожилыми гражданами и лицами, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, социально-бытовом, медицинском обслуживании, социальных услугах и комплексе реабилитационных мероприятий (далее — подопечные).

В зависимости от профиля, интернаты функционируют как:

гериатрические пансионаты для пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе или поддержке в проживании;

дома-интернаты для лиц с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет.

Интернат образуется, реорганизуется и ликвидируется по решению владельца или уполномоченного органа управления (далее — учредитель).

В соответствии с п.5 настоящего Постановления, подопечные, в соответствии с установленными нормами обеспечиваются:

жильем и коммунальными услугами;

предметами, материалами, мягким и твердым инвентарем (одеждой, обувью, постельным бельем, средствами личной гигиены, столовой посудой);

рациональным, не менее чем четырехразовым питанием, в том числе диетическим.

Промежутки времени между приемом пищи не должны превышать четырех часов, последний прием пищи организуется за два часа до сна. Регулируется это в соответствии с натуральными суточными нормами питания в интернатных учреждениях, учебных и санаторных заведениях сферы управления Министерства социальной политики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 13 марта 2002 г. № 324.

Кого принимают в интернаты

В соответствии с п.13, в интернат в соответствии с профилем принимаются граждане, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также лица, которым до достижения указанного пенсионного возраста осталось не более полутора лет.

В интернат на полное государственное содержание бесплатно принимаются:

лица с инвалидностью I группы;

лица с инвалидностью из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки;

пожилые граждане, лица с инвалидностью II-III групп, среднемесячный совокупный доход которых составляет менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Пожилые граждане, лица с инвалидностью II-III групп, среднемесячный совокупный доход которых превышает два прожиточных минимума, но не превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц, устраиваются в интернат и получают социальные услуги с установлением дифференцированной платы в соответствии с законодательством.

Если среднемесячный совокупный доход пожилых людей, лиц с инвалидностью II-III групп превышает четыре прожиточных минимума, такие лица устраиваются в интернат при условии оплаты услуг.

В случае получения пожилыми гражданами и лицами с инвалидностью социальных услуг с установлением дифференцированной платы или при условии оплаты услуг, а также в случае получения социальных услуг дневного ухода, поддержанного проживания (если интернат не обеспечивает питанием) пенсия (ежемесячное пожизненное денежное содержание) и/или государственная социальная помощь выплачивается им в полном размере.

При наличии свободных мест в интернат могут приниматься граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью, у которых есть лица, которые должны обеспечивать им уход и помощь по договору пожизненного содержания, наследственному договору, при условии оплаты услуг.

В соответствии с п.15 настоящего Постановления, принятие в интернат проводится согласно путевке, выданной лицу, его законному представителю или органу опеки и попечительства (если опеку над подопечными осуществляет орган опеки и попечительства) структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения в соответствии с законодательством.

Бесплатное и платное пребывание в гериатрическом интернеате

Пунктом 18 Постановления предусмотрено, что интернат может предоставлять социальные услуги как за плату (в частности, с установлением дифференцированной оплаты), так и безвозмездно — в соответствии с установленным законом порядком.

Реабилитационные услуги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации предоставляются подопечному, являющемуся лицом с инвалидностью, на безвозмездной основе.

Тарифы на платные социальные услуги устанавливаются интернатом в порядке, установленном законодательством.

В настоящем Постановлении указаны все моменты пребывания пожилого человека, предусматривающего и лекарственное сопровождение и полезное питание и комфортные условия жизни.

Таких условий должны соблюдаться как государственные, так и частные учреждения, заботясь о здоровье пожилых людей.

Если кто-то оформляет близкого человека на платное проживание, с ними гериатрические пансионаты оформляют договор на платное содержание с выдачей путевки. При этом оговаривается список услуг, порядок оплаты.

Согласност. 628 ГК Украины содержание договора составляют условия (пункты), определенные на усмотрение сторон и согласованные ими, и условия, обязательные в соответствии с актами гражданского законодательства.

В соответствии с ст. 629 ГК Украины договор является обязательным для выполнения сторонами.

Именно в договоре Вы можете оговорить, в каких условиях будет проживать Ваш близкий человек, нужен ли уход после болезни, как будет проходить порядок оплаты.

Надеюсь, что только сложные обстоятельства могут стать причиной временного проживания Вашего близкого человека в доме престарелых. Потому что никакой круг общения из других пожилых людей, никакой интересный отдых вне родных стенам и без близкими не смогут дать человеку тех душевных сил и уверенности в завтрашнем дне, чем жизнь в стенах родного дома и в окружении близких.