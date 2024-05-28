Кого і на яких умовах приймають до будинків для людей похилого віку

“Одеське Життя” розповідає про догляд за літньою людиною як вдома так і в будинках для літніх людей, або геріатричних інтернатах.

Якщо ви доглядаєте літню людину вдома, то можете отримати соціальну допомогу від держави. Для цього потрібно звернутися до місцевого органу соціального захисту.

Також людина, якій складно піклуватися про себе, може проживати і отримувати догляд і допомогу в геріатричному інтернаті. Ця послуга може бути безкоштовною і платною. Це залежить від стану здоров’я особи та її доходів. Подробиці далі в тексті.

Складні життєві обставини. Догляд літньої людини вдома

Як добре та затишно, коли поруч близька людина, яку любиш, навіть старенька. В будь-якому стані, хвора чи здорова, це ваші мама або тато – найрідніші. Добре щоденно про них піклуватися, водити до лікарів, смачно готувати, радіти з ними під час перегляду кінофільму, обіймати. Це завжди щастя та затишок. Вони не беззахисні поки Ви поруч.

І Вам важливо знати про захист з боку держави. Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» (редакція від 27.04.2022), (далі – Закон) п.15, ч.1. складні життєві обставини – обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.

Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини:

похилий вік; часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин; інвалідність.

Відповідно до ч.1 ст.12 Закону отримувачі соціальних послуг має право на індивідуальний підхід, що враховує потреби кожної особи/сім’ї.

Ви можете звернутися до органів соціального забезпечення з заявою за місцем Вашого проживання про надання Вам допомоги. Вас вдома відвідають фахівці, щоб обстежити побутові умови проживання Вас та близької людини, та буде враховано, чим Вам зможуть допомогти. Для цього Ви можете надати до органів соціального забезпечення необхідні документи, епікризи хвороб, щоб Вам допомогли піклуватися про близьку людину безпосередньо.

Ви самі маєте право здійснювати догляд за близькою особою та отримувати за це компенсацію. Відповідно до п.7 ст.13 Закону, зазначено, що фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд.

Навіть у складних хворобах, розладах, є поради лікарів, як доглядати таку людину, в умовах лікарні, або вдома. Але головне – вона одужує, а поруч – Ви.

Пансіонат для літніх людей: як туди потрапити

Трапляються ситуації, коли в родині не мають можливості піклуватися про рідну людину. Або є такі люди, що не бажають змінити свій спосіб життя, посилаються на низькі доходи чи зайнятість, цікавляться, як оформити людину в будинок для людей похилого віку.

Чинне законодавство передбачає, що перебування літньої людини в пансіонаті для літніх людей повинно відповідати Постанові КМУ № 772 від 02.09.2020 року «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю». Відповідно до п.1, будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (далі – інтернат) є стаціонарним інтернатним закладом соціального захисту, що утворюється для цілодобового проживання (перебування) та догляду за громадянами похилого віку та особами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування, соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів (далі – підопічні).

Залежно від профілю інтернати функціонують як:

геріатричні пансіонати для громадян похилого віку, які потребують стороннього догляду або підтримки в проживанні;

будинки-інтернати для осіб з інвалідністю віком від 18 до 60 років.

Інтернат утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням власника або уповноваженого органу управління (далі – засновник).

Відповідно до п.5 цієї Постанови, підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:

житловим приміщенням для проживання (перебування) та комунальними послугами;

предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);

раціональним не менш як чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним

Проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну. Регулюється це відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 324.

Кого приймають до інтернатів

Відповідно до п.13, до інтернату відповідно до профілю приймаються громадяни, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року, – до геріатричного пансіонату;

До інтернату на повне державне утримання безоплатно приймаються:

особи з інвалідністю I групи;

особи з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, влаштовуються до інтернату та отримують соціальні послуги з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Якщо середньомісячний сукупний дохід громадян похилого віку, осіб з інвалідністю II-III груп перевищує чотири прожиткових мінімуми, такі особи влаштовуються до інтернату за умови оплати послуг.

У разі отримання громадянами похилого віку та особами з інвалідністю соціальних послуг із установленням диференційованої плати або за умови оплати послуг, а також у разі отримання соціальних послуг денного догляду, підтриманого проживання (якщо інтернат не забезпечує харчуванням) пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога виплачується їм у повному розмірі.

За наявності вільних місць до інтернату можуть прийматися громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу за договором довічного утримання, спадковим договором, за умови оплати послуг.

Відповідно до п.15 цієї Постанови, приймання до інтернату проводиться згідно з путівкою, виданою особі, її законному представнику чи органу опіки та піклування (якщо опіку над підопічними здійснює орган опіки та піклування) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення відповідно до законодавства.

Безплатне і платне перебування в геріатричному інтернаті

Пунктом 18 Постанови передбачено, що інтернат може надавати соціальні послуги як за плату (зокрема, з установленням диференційованої оплати), так і безоплатно – відповідно до встановленого законом порядку.

Реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми реабілітації надаються підопічному, що є особою з інвалідністю, на безоплатній основі.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються інтернатом у порядку, встановленому законодавством.

В даній Постанові зазначено усі моменти щодо перебування літної людини, що передбачає і лікарський супровід і корисне харчування і комфортні умови життя.

Таких умов повинні дотримуватися як державні так і приватні заклади, опікуючись здоров’ям літніх людей.

Якщо хто оформляє близьку людину на платне проживання, з ними геріатричні пансіонати оформляють договір на платне утримання з видачею путівки. При цьому оговорюється перелік послуг, порядок оплати.

Згідно ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Саме в договорі Ви можете оговорити, в яких умовах буде проживати Ваша близька людина, чи потрібен догляд після хвороби, як буде проходити порядок оплати.

Сподіваюсь, що лише складні обставини, коли тимчасово Ваша близька людина зможе проживати в будинку літнього віку. Бо жодне коло літніх людей, жодний цікавий відпочинок по за рідними стінами з близькими не нададуть таких душевних сил та впевненості в завтрашньому дні.

Із власного досвіду скажу, що близька людина, яка щоденно у Вас на очах, швидше одужує, Ви бачите її стан та настрої і завжди так краще радитися з лікарями. Ви бачите її щохвилини, завжди бачите її потреби, і у літньої людини щастя та спокій там, де її родина.

