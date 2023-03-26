Когда в домах одесситов появилось газовое отопление

26 марта 1964 года к газовому отоплению начали массово подключать квартиры одесситов. И хотя в бытовом плане это стало важным событием для жителей города, первый «голубой огонек» появился в Одессе намного раньше — еще в середине XIX века.

В 1850 году Одесса одной из первых в империи стала использовать газ для освещения улиц. Однако фонари горели только в центральной части города, и власти решили, что для полного освещения улиц нужно построить газовый завод. Такое предприятие открыл в 1865 году на Пересыпи бельгийский инженер Ридингер.

В то время газ получали искусственным путем в результате переработки угля и нефти. Сначала газ производили из английского угля, позже для этого стали использовать донбасский. С совершенствованием технологий улицы стали освещать электричеством, а газ приобрел иное назначение — им начали отапливать жилье одесситов.

До Второй мировой войны приоритетными потребителями газа были промышленные предприятия, и только четвертая часть всего газа поступала в жилые дома одесситов. А это было всего около четырех тысяч квартир в новостройках. Больше всего газа в то время потребляли бани, которые для большинства горожан были единственным местом для мытья.

После войны стали использовать продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода. А когда на северо-востоке Украины, в Харьковской области, было открыто Шебелинское газовое месторождение, то с угля на природный газ удалось перевести большую часть котельных и десятки тысяч квартир. Магистральный газопровод подключили к домам одесситов в 1962 году и первыми счастливчиками стали жители Черемушек. Но самый первый украинский газ с Шебелинки зажегся в доме по Люстдорфской дороге, 58. К концу марта 1964 года 18 тысяч квартир в центре города были готовы к подключению газа.

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