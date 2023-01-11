Два Рождества в Украине: праздников много не бывает

Из-за войны в Украине выходные в праздничные дни отменили. Зато сам ассортимент праздников заметно расширился. Мало того — православные украинцы получили официальное право отмечать Рождество как по юлианскому календарю — 7 января, так и по григорианскому — 25 декабря.

Некоторые православные церковнослужители утверждают, что настоятельная потребность отмечать Рождество 25 декабря у прихожан появилась достаточно давно. Ведь многие верующие еще до войны работали в Европе и жили по европейским традициям. А за время войны украинцев, уехавших в европейские страны, стало еще больше.

Как празднуют Рождество украинцы в эмиграции

Моя дочь, к примеру, вынуждена была уехать в Румынию. Рождество — один из ее любимых праздников. И отмечали мы его всегда 7 января.

Но, оказавшись из-за войны за границей, наши соотечественники признаются, что на чужбине и праздники не радуют. А тут — Рождество приближается. Люди елки покупают, подарки выбирают. И рождественские ярмарки на центральных площадях городов разворачиваются.

Дочка в такой предпраздничной ярмарке тоже участвовала. Вместе с друзьями предлагала покупателям изделия ручной работы, сувениры с украинской символикой. Часть вырученных от продаж денег отдавали на помощь украинцам, вынужденным бежать в Румынию от войны.

У наших лотков покупатели всегда были. Люди здесь очень доброжелательные, к украинцам относятся с сочувствием и всегда готовы помочь. За время пребывания в Румынии они стали мне по-настоящему близкими. И мне захотелось отпраздновать Рождество вместе с ними. Ведь Украина — это Европа. И если европейцы помогают нам в беде, то и праздники должны у нас тоже общими быть. И, честно говоря, мне неважно — католическое это Рождество или православное, — рассказала дочка.

Украинцы выбрали свою дату Рождества

В Украине же большинство людей, сделавших выбор в пользу празднования Рождества 25 декабря, по моим наблюдениям, приняли такое решение после серии обысков в епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата. Правда, ни складов оружия, ни диверсантов там не нашли.

Тем не менее в СБУ заявили, что против деятелей УПЦ с начала войны открыто 23 уголовных дела. А дыма без огня, как гласит народная мудрость, не бывает.

Нужно ли смещать другие церковные праздники

Собственно, точный день рождения Иисуса Христа неизвестен. Поэтому погрешность в две недели в дате Рождества, по моему мнению, большого значения не имеет. Но, оказывается, все не так просто. Перенеся Рождество, придется и все остальные церковные праздники сместить.

Ведь, согласитесь, странно 25 декабря радоваться рождению Иисуса, а его Крещение отмечать 19 января. А так как Рождество в Украине разрешили отмечать дважды, то — по логике — и все остальные церковные праздники можно будет два раза отпраздновать.

Так нам и не привыкать! Празднуем же мы старый Новый год. И праздников много не бывает.

Вероника Полищук