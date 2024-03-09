Коли подешевшає дунайка: про що говорить народна прикмета рибалок із Вилкового

– Рибалки кажуть, що в одній тоні (від слова «тоне» – один закид сітки) поки що лише 4-5 рибин, – розповідає наша позаштатна кореспондентка із міста Вилкове Тетяна Силакова. – Але ж це лише початок путіни.

У Вилковому на ринку за дунайку просять 200-250 гривень за кілограм, в Ізмаїлі вона йде по 300 гривень.

Ціни високі, тому що дунайки дуже мало. І, якщо вірити прикметам, яких чимало в арсеналі вилківських рибалок, масово одвірки підуть на нерест у верхів’ї Дунаю вже після двадцятих чисел березня – тоді й ціни мають падати.

– У Вилковому є така прикмета: «поки Євдоха не відгудить», – розповідає Тетяна Силакова. – Жителі Вилкового 14 березня відзначають день святої преподобномучениці Євдокії. За народними прикметами, за тиждень до цього свята та наступний тиждень після нього буває негода – різке похолодання, сильні вітри. І лише після того, як «Євдоха відгудить», уже більш активно вступає у свої права на весну. Я чула цю прикмету від багатьох старожилів Вилкове, від своєї мами і завжди помічала – збувається чи ні? Здійснюється!

А про те, як іде промисл дунайського оселедця, «Одеське життя» розповість пізніше.

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Фото з архіву «Одеського життя»